Çocuklar İçin Renkli Diyet ! - Son Dakika

Çocuklar İçin Renkli Diyet !

26.05.2021 10:05
Çocuklar İçin Renkli Diyet !, System.String[]

Uzman Diyetisyen İpek Ağaca Özger konu hakkında bilgiler verdi.

Canımız çocuklarımızın sağlıklı beslenmeleri; dolayısıyla meyve ve sebzeden zengin beslenmeleri çok önemli. Sağlıklı bir sindirim sistemi için günlük posa alımını sağlamak için meyve ve sebzeleri yeterli miktarda tüketmek gerekir. Ayrıca bağışıklık sistemini güçlendirmede ve mevsimsel hastalıklara direnç kazanmalarında meyve ve sebzeler büyük rol oynar. Özellikle pandeminin devam ettiği bu günlerde bağışıklık sistemimizin güçlü olması daha da önemli. Ayrıca meyve ve sebze tüketimi, çocukların büyüme ve gelişmelerine destek olur. Hücre yenilenmesini ve doku ,yara onarımını sağlarlar. Deri ,göz ve saç sağlığı için temel ögeleri içerirler. Diş ve diş eti sağlığını korurlar. Doygunluk hissi sağlayarak çocuk obezitesinden ve kronik hastalıklara karşı çocuklarımızı korurlar.

Çocuklarımız Sebzesiz Kalmasın

Kış mevsiminde lahana, karnabahar, brokoli, brüksel lahanası, pırasa, maydanoz, havuç, kabak, ıspanak gibi sebzeler mevcut. Bu besinler çeşitli vitaminler (A, E, D, C) ve mineraller (magnezyum, potasyum, selenyum, çinko vb.) bakımından zengindirler. Çocuklarımızın her gün en az 1 kase sebze tüketimini sağlamaları onların büyüme ve gelişmeleri için çok önemlidir.

Pandemide Evden Derse Katılan Çocuklarımızın Beslenmelerini Renklendirelim

Meyvelerin işlenmiş gıdalar gibi abur cuburdan daha az kalorisi vardır. Gün boyunca taze meyve yemek, çocuğunuza ,vücudunun ihtiyacı olan temel besinleri verebilir ve ara öğünlerinde özellikle beslenme çantalarında bulunan meyveleri tercih etmeleri sağlıksız yiyecekler yemesini önleyebilir. Böylelikle obezite riskinden çocuklarımızı uzaklaştırır.Düzenli meyve tüketimi, çocuğunuzun enerji seviyesini yüksek tutar. Özellikle de pandemide çocuklarımız evden derslere katılırken konsantrasyonları daha çok düşebiliyor. Daha iyi enerji seviyeleri daha iyi konsantrasyon anlamına gelir; bu da akademik, spor ve diğer alanlarda performansı arttırmaya yardımcı olur.Tüm meyveler vitamin ve mineraller açısındanson derece yeterlidir fakat sağlığınız için faydalı olması için her zaman mevsiminde tüketmeye dikkat edilmesi tavsiye edilir.Çocuklarınıza her gün aynı meyveyi vermek yerine her gün farklı bir meyve vermeye çalışın.

Bu yüzden kırmızı, mor, beyaz, turuncu ve kırmızı renkteki meyvelerden her gün 1 er avuççocukların tüketmesi önemli. Bu renkler üzerinde çok kısa durmak istiyorum:

Kırmızı Meyve & Sebzeler

Kırmızı rengi meyve ve sebzelere veren pigment likopen antioksidanıdır. Kırmızı meyve ve sebzeler: domates, karpuz, kuşburnu, çilek, kırmızı ahududu, greyfurt, nar, kırmızı biber, kızılcık bulunur.

Sarı-Turuncu Meyve & Sebzeler

Turuncu renkteki meyve ve sebzeler, doğal bir bitkisel pigment olan, karotenoidler tarafından renklendirilmişlerdir

Sarı-turuncu renk grubunda yer alan meyve ve sebzeler: Bal kabağı, Havuç, Şeftali, Kayısı, Kavun, Mango, Nektarin, Portakal, Mandalina, Trabzon hurması, Muşmula, Malta eriği (yeni dünya), Ananas, Papaya, Limon, Sarı biber, Tatlı patates, Mısır ve Sarı domatestir.

Yeşil Meyve & Sebzeler

Yeşilin, meyve ve sebzelerdeki kaynağı 'klorofil' dir. Bu gruptaki besinler yüksek C vitamini içermeleri ile dikkat çekerler.

Bunlar: Yeşil üzüm, Yeşil erik, Kivi, Lime, Yeşil soğan, Avokado, Brokoli, Kara lahana, Marul, Roka, Taze nane, Dereotu, tere, Kuzukulağı gibi tüm otlar, Taze fasulye, Kabak, Yeşil dolmalık biber, Yeşil sivri biber, Kuşkonmaz, Bezelye, Bruksel lahanası, Salatalık, Ispanak, Pazı, Hardal, Semizotu, Tere ve diğer tüm yeşil yapraklı sebzelerdir.

Mor Meyve & Sebzeler

Mor renge sahip olan meyve ve sebzelere mavi-mor rengi veren pigment, 'antosiyanin' dir.

Patlıcan, Kırmızı pancar, Mor lahana, Kırmızı soğan, Mor/kırmızı turp ,Böğürtlen, Siyah ahududu, Yabanmersini, İncir, Mor erik, Kuru erik, Mor&Kırmızı&Siyah üzüm, Vişne, Kiraz, Kuş üzümü, Siyah dut, Kuru üzüm, Kan portakalı gibi mor renkteki bu meyve ve sebzeleri mevsiminde düzenli olarak çocuklarınızın tüketmesini ihmal etmeyin.

Beyaz Meyve & Sebzeler

Beyaz renkteki meyve ve sebzeler, rengini 'antoksantin' isimli pigment sayesinde almışlardır. Antoksantin, antioksidan özellikte olan bir flavonoidtir.

Beyaz grupta yer alan meyve ve sebzeler: Muz, Elma, Armut, Ayva, Karnabahar, Beyaz lahana, Sarımsak, Soğan, Zencefil, Mantar, Patates, Turp, Yer elması, Hindiba, Kereviz, Enginar ve Pırasa'dır.

Brüksel Lahanası, Pırasa, Havuç, Erik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Çocuklar İçin Renkli Diyet ! - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kripto paralar haczedilir mi, miras olarak kalır mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı Kripto paralar haczedilir mi, miras olarak kalır mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı Adnan Oktar'ın Batman Cezaevi'ne nakledildiği öne sürülmüştü! Adalet Bakanlığı, iddiaları yalanladı Adnan Oktar'ın Batman Cezaevi'ne nakledildiği öne sürülmüştü! Adalet Bakanlığı, iddiaları yalanladı Estetiksiz fotoğrafını paylaştılar, Tuvana Türkay deliye döndü: Burnum dışında estetiğimi çıkarın ülkeyi terk ederim Estetiksiz fotoğrafını paylaştılar, Tuvana Türkay deliye döndü: Burnum dışında estetiğimi çıkarın ülkeyi terk ederim Biden'ın sekreter adayı skandal seçim vaadi yaptı: Türkiye'yi saf dışı bırakacağım Biden'ın sekreter adayı skandal seçim vaadi yaptı: Türkiye'yi saf dışı bırakacağım Kız meselesi yüzünden çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı Kız meselesi yüzünden çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı Tekme tokat dövdüğü genci kimse elinden alamadı! Taksim'i karıştıran kavga kamerada Tekme tokat dövdüğü genci kimse elinden alamadı! Taksim'i karıştıran kavga kamerada Oyuncu Birce Akalay kolları sıvayıp atölyeye girdi! Tasarladığı mücevherleri satacak Oyuncu Birce Akalay kolları sıvayıp atölyeye girdi! Tasarladığı mücevherleri satacak Nurmagomedov, Mayweather ile dövüşmesi için teklif edilen 100 milyon doları reddetti Nurmagomedov, Mayweather ile dövüşmesi için teklif edilen 100 milyon doları reddetti

Son Dakika Haberleri
10:16 Kripto paralar haczedilir mi, miras olarak kalır mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı
10:15 Beşiktaşlı futbolcu N'Koudou'dan ezeli rakibe gönderme: Galatasaraylı futbolculara çok güldük
10:01 Annesinin kafasını kesip tencereye koydu! Kan donduran cinayetin nedeni ev tapusu çıktı
09:59 Adnan Oktar'ın Batman Cezaevi'ne nakledildiği öne sürülmüştü! Adalet Bakanlığı, iddiaları yalanladı
09:54 TFF kulüplere kulak verdi, yabancı sayısında düşüş kararı ertelendi
09:51 Estetiksiz fotoğrafını paylaştılar, Tuvana Türkay deliye döndü: Burnum dışında estetiğimi çıkarın ülkeyi terk ederim
09:17 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a mektup
09:11 Adese, market faaliyetlerine son verdi! 18 mağaza tasfiye edildi
09:08 Doğu Perinçek'ten olay yaratacak iddia: Bana suikast planlayan kişi şu anda İYİ Parti'de milletvekili
09:07 Kademeli normalleşmenin ardından neler olacağı belli olacak! Kritik tavsiye kararlarının alınacağı Bilim Kurulu, bugün toplanıyor
Beşiktaşlı futbolcu N'Koudou'dan ezeli rakibe gönderme: Galatasaraylı futbolculara çok güldük Beşiktaşlı futbolcu N'Koudou'dan ezeli rakibe gönderme: Galatasaraylı futbolculara çok güldük         
10:16
Annesinin kafasını kesip tencereye koydu! Kan donduran cinayetin nedeni ev tapusu çıktı Annesinin kafasını kesip tencereye koydu! Kan donduran cinayetin nedeni ev tapusu çıktı         
10:02
TFF kulüplere kulak verdi, yabancı sayısında düşüş kararı ertelendi TFF kulüplere kulak verdi, yabancı sayısında düşüş kararı ertelendi         
09:55
Kılıçdaroğlu'nun 2 koruma polisi de dahil 5 şüpheli rüşvet iddiasıyla gözaltına alındı Kılıçdaroğlu'nun 2 koruma polisi de dahil 5 şüpheli rüşvet iddiasıyla gözaltına alındı         
09:26
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a mektup Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a mektup         
09:18
Adese, market faaliyetlerine son verdi! 18 mağaza tasfiye edildi Adese, market faaliyetlerine son verdi! 18 mağaza tasfiye edildi         
09:11
Kademeli normalleşmenin ardından neler olacağı belli olacak! Kritik tavsiye kararlarının alınacağı Bilim Kurulu, bugün toplanıyor Kademeli normalleşmenin ardından neler olacağı belli olacak! Kritik tavsiye kararlarının alınacağı Bilim Kurulu, bugün toplanıyor         
09:07
Bahar Candan'ın ''Babam çok kızmaz umarım'' notuyla paylaştığı son pozuna sosyal medyada yorum yağdı Bahar Candan'ın ''Babam çok kızmaz umarım'' notuyla paylaştığı son pozuna sosyal medyada yorum yağdı         
00:17
Ünlü anketçi Murat Gezici, Sedat Peker'in iddialarını yorumladı: Bakan Soylu üzerinden Türkiye'ye yapılmış müdahaledir Ünlü anketçi Murat Gezici, Sedat Peker'in iddialarını yorumladı: Bakan Soylu üzerinden Türkiye'ye yapılmış müdahaledir         
21:35
Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'in Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili verdiği ifade ortaya çıktı Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'in Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili verdiği ifade ortaya çıktı         
20:17
Tatile giden Aygün Aydın, duş aldığı sırada çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı Tatile giden Aygün Aydın, duş aldığı sırada çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı         
19:53
Sedat Peker'den yeni video! Reşat Hacıfazlıoğlu ile telefon görüşmesini yayınladı Sedat Peker'den yeni video! Reşat Hacıfazlıoğlu ile telefon görüşmesini yayınladı         
19:02
Evlilik teklifini reddeden üniversiteli kızı hiç acımadan öldürdü Evlilik teklifini reddeden üniversiteli kızı hiç acımadan öldürdü         
17:36
Aracında yarı çıplak bulundu, sıcak havayı bahane etti Aracında yarı çıplak bulundu, sıcak havayı bahane etti         
16:23
Cinsiyet değiştiren oyuncu Elliot Page, ilk kez mayolu fotoğrafını paylaştı Cinsiyet değiştiren oyuncu Elliot Page, ilk kez mayolu fotoğrafını paylaştı         
15:28
İstanbul'un göbeğinde denize attığı inşaat işçisinin ölümünü izlemişti! O anlar görüntülendi İstanbul'un göbeğinde denize attığı inşaat işçisinin ölümünü izlemişti! O anlar görüntülendi         
15:13
Başakşehir Belediyesi'nde görevli bir personel, ihtiyaç sahipleri ve Gençliğe Hitabe ile dalga geçti Başakşehir Belediyesi'nde görevli bir personel, ihtiyaç sahipleri ve Gençliğe Hitabe ile dalga geçti         
13:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2021 10:23:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çocuklar İçin Renkli Diyet ! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement