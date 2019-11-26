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Çocuklar için sahnede

6 saat önce

Kalust Şalcıoğlu ve Ece Benligiray yeni sosyal sorumluluk projeleri "52 Haftada 52 Okul" kapsamında, Ocak 2020'de başlayarak Türkiye genelinde 52 ilde 52 ayrı ilkokul gezecekler.

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Kalust Şalcıoğlu ve Ece Benligiray yeni sosyal sorumluluk projeleri "52 Haftada 52 Okul" kapsamında, Ocak 2020'de başlayarak Türkiye genelinde 52 ilde 52 ayrı ilkokul gezecekler. Holistik Beslenme Uzmanı Ece Benligiray ve Oyuncu & Yazar Kalust Şalcıoğlu'nun, daha sağlıklı bir geleceğe katkıda bulunmak amacıyla geliştirdikleri projenin kendileri için çok anlamlı olduğunu belirttiler. İlköğretim çağındaki öğrencilere holistik beslenme ve nefes eğitimlerini, yaratıcı drama kullanarak verecek olan ikili, eğitimlerle, çocukların ve ailelerinin gelişimlerine katkıda bulunacaklar.

Türkiye, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 03:18 
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