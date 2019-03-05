Çocuklar İçin Sanat Trump Art Gallery'de
37 dakika önce
Trump Alışveriş Merkezi'nin sergi alanı Trump Art Gallery'de Emel Özyol ile 'Annemin Portresini Çiziyorum Atölyesi', 9 Mart Cumartesi günü saat 15:00'te minik sanatçıları bekliyor.
Trump Alışveriş Merkezi'nin sergi alanı Trump Art Gallery'de, Mulier(Kadın)' adlı karma sergisi kapsamında çocuklar için özel bir atölye düzenlenecek. Sergide de eserleri bulunan sanatçı Emel Özyol, 7-12 yaş aralığındaki çocuklarla birlikte 'Annemin Portresini Çiziyorum Atölyesi' gerçekleştirecek.
9 Mart Cumartesi günü saat 15.00'te başlayacak olan atölyede minik sanatçılar, annelerinin portresini çizecek. Hayal güçlerini kullanarak yaptıkları portreleri farklı malzemelerle renklendirip süsleyen çocuklar, kendi elleriyle yaptıkları portrelerle annelerini mutlu edecek.
Atölyeye katılım ücretsiz, ancak sınırlı sayıda kontenjan olduğu için öncesinde kayıt yaptırılması gerekiyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 03:14 Kaynak: Bültenler
ABD Başkanı Trump ve Yakın Çevresi Hakkında Soruşturma Başlatıldı
ABD, Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi'nden Türkiye'yi Çıkarmak İstiyor
Şanlıurfa'nın Mart ve Nisan Aylarına Özel Kebabı "Keme"
Genç Liderler Buluşması, 9 Mart Grand Pera Emek Sahnesinde Yapılacak