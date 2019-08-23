Çocuklar için sonbahara özel koleksiyon
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/ (Kurumsal Haber) -SONBAHARA sayılı günler kala DeFacto, çocukları serin havalardan koruması için renkli sweatshirtlerin ve hırkaların ön plana çıktığı özel bir koleksiyon hazırladığını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 11:26 Kaynak: DHA
/ (Kurumsal Haber) -
SONBAHARA sayılı günler kala DeFacto, çocukları serin havalardan koruması için renkli sweatshirtlerin ve hırkaların ön plana çıktığı özel bir koleksiyon hazırladığını duyurdu.
Sonbahar-kış mevsiminde DeFacto, çocuklar için rengarenk yeni bir koleksiyon hazırladığını açıkladı. Çocuklara birbirinden farklı kombin alternatifi sunan koleksiyonda örme kazaklar, sweatshirtler, yağmurluklar, şişme yelekler ve chino pantolonlar ön plana çıkıyor. Koleksiyonda, yaz tatilini bitirip okula dönen ve ilk defa okula gidecek olan minik hanımefendi ve beyefendilerin tüm ihtiyaçlarının karşılanması hedeflendi.
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