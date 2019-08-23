Son Dakika Haberleri: Çocuklar için sonbahara özel koleksiyon
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Çocuklar için sonbahara özel koleksiyon

27 dakika önce

/ (Kurumsal Haber) -SONBAHARA sayılı günler kala DeFacto, çocukları serin havalardan koruması için renkli sweatshirtlerin ve hırkaların ön plana çıktığı özel bir koleksiyon hazırladığını duyurdu.

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/ (Kurumsal Haber) -

SONBAHARA sayılı günler kala DeFacto, çocukları serin havalardan koruması için renkli sweatshirtlerin ve hırkaların ön plana çıktığı özel bir koleksiyon hazırladığını duyurdu.

Sonbahar-kış mevsiminde DeFacto, çocuklar için rengarenk yeni bir koleksiyon hazırladığını açıkladı. Çocuklara birbirinden farklı kombin alternatifi sunan koleksiyonda örme kazaklar, sweatshirtler, yağmurluklar, şişme yelekler ve chino pantolonlar ön plana çıkıyor. Koleksiyonda, yaz tatilini bitirip okula dönen ve ilk defa okula gidecek olan minik hanımefendi ve beyefendilerin tüm ihtiyaçlarının karşılanması hedeflendi.


- İstanbul
İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 11:26 Kaynak: DHA
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