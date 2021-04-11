Çocuklar İçin "Temiz Gelecek – Temiz Enerji" Resim Yarışması - Son Dakika

Çocuklar İçin "Temiz Gelecek – Temiz Enerji" Resim Yarışması

11.04.2021 23:24
Çocuklar İçin

Ulusal düzeyde gerçekleştirilecek yarışmaya başta Türkiye'nin ilk Nükleer Güç Santrali'nin inşa edildiği Mersin olmak üzere, Türkiye'nin her yerinden çocuklar katılabilecek.

Ulusal düzeyde gerçekleştirilecek yarışmaya başta Türkiye'nin ilk Nükleer Güç Santrali'nin inşa edildiği Mersin olmak üzere, Türkiye'nin her yerinden çocuklar katılabilecek.

AKKUYU NÜKLEER A.Ş. çocuk resim yarışması bir gelenek haline geldi. İlk olarak 2020 yılında Rossotrudniçestvo Federal Ajansı, Türkiye Cumhuriyeti Temsilciliği ile birlikte düzenlenen yarışmaya Türkiye'nin dört bir yanından 100'den fazla genç sanatçı katılmıştı.

Başvuruları 1 Nisan itibariyle başlayan yarışmaya, 15 Nisan 2021 tarihine kadar 6 ve 14 yaş arasındaki çocuklar başvuru yapabilecek. 6 ila 10 ve 11 ila 14 yaşlar için 2 ayrı kategoride düzenlenecek olan yarışmanın ardından tüm katılımcılara anı olarak elektronik sertifika gönderilecek. Her kategoride 5 kazananın belirleneceği yarışmada kazananlara, AKKUYU NÜKLEER A.Ş.'den çizim setleri ve çeşitli hediyeler verilecek. Kazananlar için ayrıca bir aylık çevrimiçi resim kursuna katılım hakkı da sağlanacak.

Jüri, Akkuyu Nükleer çalışanları

Yarışmacıların resimleri teknik performans, sanatsal ifade ve yarışma temasına uygunluk açılarından değerlendirilecek. Yarışmanın bu yılki teması ise "Temiz Gelecek için Temiz Enerji" olacak. Katılımcılar çalışmalarında nükleer santrallerin artan enerji talebinin karşılanması açısından öneminin yanı sıra, sera gazı üretmeyerek gelecek nesiller için çevrenin korunmasını sağlayan bir güç kaynağı olma özelliğini de vurgulayacak.

Katılımcılar yaptıkları resimleri taratarak veya fotoğrafını  e-posta adresine "AKKUYU NÜKLEER Resim Yarışması" başlığıyla göndererek yarışmaya katılabilecek. Yarışmaya katılmak için gönderilecek e-postaya, katılımcının fotoğrafı ile birlikte adı, soyadı, yaşı, eğitim gördüğü kurum, resmin adı ve yarışmada ödül kazanılması halinde ödüllerin gönderileceği adres bilgilerinin yer aldığı bir form eklenecek. Katılımcının yasal temsilcisinin bu onam formunu imzalayarak katılımcının kişisel bilgilerinin işlenmesi için onay vermesi gerekiyor. Katılımcıların çalışmaları AKKUYU NÜKLEER A.Ş.'nin resmi Instagram ve Facebook sayfalarında #akkuyu, #akkuyunükleer, #Akkuyu23Nisan, #TemizGelecekİçinTemizEnerji ve #AkkuyuResimYarışması etiketleriyle paylaşılacak.

Yarışmanın sonuçları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na kadar belirlenecek ve AKKUYU NÜKLEER A.Ş.'nin internet sitesi ile sosyal medya hesaplarından duyurulacak. Yarışmanın jürisi ise AKKUYU NÜKLEER A.Ş.'nin Mersin'deki Kamu Bilgilendirme Merkezi çalışanlarından oluşacak.

Çocuklar İçin Temiz Gelecek – Temiz Enerji Resim Yarışması

Nükleer Güç, Nükleer, Türkiye, Mersin, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Space Mag Türkiye

Son Dakika Teknoloji Çocuklar İçin 'Temiz Gelecek – Temiz Enerji' Resim Yarışması - Son Dakika


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