Çocuklar İçin "Temiz Gelecek – Temiz Enerji" Resim Yarışması - Son Dakika

Başvuruları 1 Nisan itibariyle başlayan yarışmaya, 15 Nisan 2021 tarihine kadar 6 ve 14 yaş arasındaki çocuklar başvuru yapabilecek. 6 ila 10 ve 11 ila 14 yaşlar için 2 ayrı kategoride düzenlenecek olan yarışmanın ardından tüm katılımcılara anı olarak elektronik sertifika gönderilecek. Her kategoride 5 kazananın belirleneceği yarışmada kazananlara, AKKUYU NÜKLEER A.Ş.'den çizim setleri ve çeşitli hediyeler verilecek. Kazananlar için ayrıca bir aylık çevrimiçi resim kursuna katılım hakkı da sağlanacak.