Çocuklar İçin Türk Masalları Kitaplaştırılacak

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığının "Çocuklar İçin Türk Masallarından Seçmeler" projesi kapsamındaseçilecek masallar, 4-8 yaş aralığındaki çocuklara uygun hale getirilerek 'Masal Masal Türkiye' adıyla yayımlanacak.

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığının "Çocuklar İçin Türk Masallarından Seçmeler" projesi kapsamında



seçilecek masallar, 4-8 yaş aralığındaki çocuklara uygun hale getirilerek 'Masal Masal Türkiye' adıyla yayımlanacak.



Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığının 'Çocuklar İçin Türk Masallarından Seçmeler' projesinin ilk toplantısı 1 Mart'ta Ankara'da yapıldı. Toplantının açılışında konuşan Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Dr. Zeki Eraslan, projenin önemine değinerek, Türk masallarının çocuklara uygun hale getirilmesiyle bu alandaki büyük bir boşluğun doldurulacağını ve önemli bir kültür hizmetinin yerine getirileceğini söyledi.



İlk toplantıda çocuklar için uygun olduğu düşünülen birçok Türk masalının Türk dili ve edebiyatı, Türk halk edebiyatı, çağdaş Türk lehçeleri ve edebiyatı, eğitim bilimleri, çocuk pedagojisi ve sınıf öğretmenliği sahalarında çalışan uzmanlarca tasnifi yapıldı. Üzerinde durulan ve tartışılan metinler arasından ilk etapta 5 masalın seçilerek çocuklara daha uygun hale getirilmesi hususunda mutabakata varıldı.



Ankara'daki hizmet binasında yapılan toplantıya Eraslan'ın yanı sıra Başkan Yrd. Dr. Adem Uzun, Bilim Kurumu Üyeleri Prof. Dr. Fatma Ahsen Turan, Prof. Dr. Mehmet Naci Önal, Prof. Dr. Feyzi Ersoy, Doç. Dr. Habibe Yazıcı Ersoy, Dr. Öğr. Üyesi Leyla Ercan, Dr. Öğr. Üyesi Sevil Büyükalan Filiz, Arş Görevlisi Pamuk Nurdan Gümüştepe, sınıf öğretmeni Tuğba Harmankaya katıldı. Seçilen masal metinlerinin 4-8 yaş aralığındaki çocuklara uygun hale getirilmesiyle ilgili yazın çalışmalarına başlanması ve hazırlanacak kitapların 'Masal Masal Türkiye' adıyla yayımlanması kararıyla toplantı sona erdi. - ANKARA

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