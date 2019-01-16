Çocuklar İçin "Yarıyıl Teknokamp" Programı

Uluslararası Öncü Eğitimciler Derneği tarafından 21 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek "Yarıyıl Teknokamp" programına katılan çocuklar, yarıyıl tatillerini teknolojiyle iç içe geçirecekler.

Uluslararası Öncü Eğitimciler Derneği tarafından 21 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek "Yarıyıl Teknokamp" programına katılan çocuklar, yarıyıl tatillerini teknolojiyle iç içe geçirecekler.



Dernekten yapılan açıklamaya göre, Hobilim Akademi iş birliğiyle gerçekleştirilecek kampa katılacak 8-10 ve 11-14 yaş grubundaki çocuklar geleceğin teknolojisiyle tanışacaklar.



Öğrenciler, programın "kendin yap" mantığına dayalı "Maker Hareketi" temelinde tasarlanan atölyelerdeki kodlama, 3D tasarım, sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik, 3D yazıcı, robotik, "Makey Makey" projeleri ve akıl oyunları gibi etkinliklere katılma fırsatı bulacak.



Kampta, öğrencilerin bilgisayar, tablet ve akıllı telefonları sadece oyun için kullanmaktan vazgeçerek, teknolojiyi verimli kullanmayı öğrenmesi amaçlanıyor.

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