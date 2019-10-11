Son Dakika Haberleri: Çocuklar için Yeşilay ve Orman Bölgeden ortak çalışma
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Çocuklar için Yeşilay ve Orman Bölgeden ortak çalışma

2 saat önce

Yeşilay Cemiyeti Eskişehir Şubesi tarafından okullarda yürütülen çalışmalara destek veren Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri 600 lavanta fidanlarını öğrencilere dağıttı.

Çocuklar için Yeşilay ve Orman Bölgeden ortak çalışma, System.String[]

Yeşilay Cemiyeti Eskişehir Şubesi tarafından okullarda yürütülen çalışmalara destek veren Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri 600 lavanta fidanlarını öğrencilere dağıttı.


Yeşilay Cemiyeti Eskişehir Şubesi ilköğretim okullarında bilgilendirme çalışması yaptı. Tunalı ve Korgeneral Lütfü Akdemir ilkokullarında yapılan etkinliklerde ilk önce o ay doğum günü olan çocuklar için kutlama yapıldı. Balonlar dağıtıldı, hediyeler verildi ve üzerinde Yeşilay logosu olan pasta kesildi. Daha sonra Yeşilay Şube Başkanı Dr. Sıtkı Karaca, Yeşilay Cemiyetinin amacını, çalışmalarını anlattı. Çocukları bekleyen kötü alışkanlıklar ile ilgili bilgiler verdi. Programın devamında ise, Yeşilay'a destek veren Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yetiştirilen 600 lavanta fidanları çocuklara dağıtıldı. Ayrıca Orman Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan Sincap Çocuk Dergisi de çocuklara hediye edildi. - ESKİŞEHİR

Yeşilay Cemiyeti, Eskişehir, Yeşilay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 12:02 Kaynak: İHA
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