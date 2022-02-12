Üye Girişi
Son dakika haberleri! Çocuklar içine girdikleri geri dönüşüm kutularını boşaltılar... O anlar kamerada - Son Dakika

Son dakika haberleri! Çocuklar içine girdikleri geri dönüşüm kutularını boşaltılar... O anlar kamerada

12.02.2022 09:35

Son dakika haberler: Çocuklar içine girdikleri geri dönüşüm kutularını boşaltılar.

Çocuklar içine girdikleri geri dönüşüm kutularını boşaltılar... O anlar kamerada

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde küçük yaştaki çocuklar geri dönüşüm kutularının içindeki malzemeleri almaları vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Ayaş caddesi üzerinde bulunan gerişi dönüşüm kutularına hurda kağıt toplayan küçük yaştaki çocuklar tarafından talan edildi. Hayatlarını da tehlikeye atan çocuklar geri dönüşüm kutularının içine girerek içeride bulunan malzemeleri aldılar. Çocukların geri dönüşüm kutularını boşaltmaları vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Son dakika haberleri! Çocuklar içine girdikleri geri dönüşüm kutularını boşaltılar... O anlar kamerada
Son dakika haberleri! Çocuklar içine girdikleri geri dönüşüm kutularını boşaltılar... O anlar kamerada
Son dakika haberleri! Çocuklar içine girdikleri geri dönüşüm kutularını boşaltılar... O anlar kamerada

YORUMLAR
500

geri dönüşüm, Ankara, Sincan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Çocuklar içine girdikleri geri dönüşüm kutularını boşaltılar... O anlar kamerada - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:45 Zeynep Beşerler'den küfürlü tepki! Üniversite sınavında baraj puanının kaldırılmasına isyan etti
10:38 Eşi kısır olan kadın, sevgilisinden hamile kaldı! Konu ile ilgili takipçilerinden yardım istiyor
10:01 Cinnet geçiren adam dehşet saçtı: 13 yaşındaki kızını yaraladı, eşini öldürdü
10:00 AK Partili Mustafa Şen partisinin oy oranı hakkında konuştu: Partimizin oyu şu anda 34-36 aralığında
09:58 Kaderimin Oyunu'nda dün neler oldu? Cemal'in yaralanması neleri değiştirdi?
09:39 Çarptı, metrelerce sürükledi, arkasına bile bakmadan kaçtı
09:34 Son anda engellendi! Öcalan'ın yakalanmasının yıl dönümünde eylem hazırlığındaydılar
09:03 İki cinayette birbirinin aynısı! Halil Falyalı suikasti, akıllara Ömer Lütfü Topal'ı getirdi
08:47 Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, süper miniyle adeta mankenlere taş çıkarttı
08:33 Annesinin sevgilisinin olduğunu öğrenen genç, dehşet saçtı! Adamı öldürdü, annesini dövdü
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2022 10:51:53. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Çocuklar içine girdikleri geri dönüşüm kutularını boşaltılar... O anlar kamerada - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement