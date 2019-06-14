Çocuklar içtikleri sütlerin kutularını kağıda dönüştürdü

Kahramanmaraş
'ta çocuklar, içtikleri sade ve meyve sütü kutularından kağıt elde etmenin heyecanını yaşadı.
Çevre Haftası kapsamında, bir alışveriş merkezinde, Kahramanmaraş Kağıt Fabrikası, Onikişubat
Belediyesi ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
iş birliğinde, sıfır atık, çevre bilinci, kağıt ve kompozit atıkların dönüşümü etkinliği yapıldı.
Çocuklara önce süt ve meyve sütü dağıtıldı.
Daha sonra çocuklara çevre temalı resimlerin bulunduğu boyama kitabı ve boya kalemi verilerek boyama etkinliği yaptırıldı.
Sütlerini içen çocuklar, alanda oluşturulan simülasyonda, aşama aşama çalışarak kağıt üretmenin heyecanını yaşadı.
Görevini tamamlayan çocuklar, "Sıfır atık kahramanı" ilan edilerek, sertifika aldı.
Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Hasan Topak, gazetecilere yaptığı açıklamada, çevre bilincini aşılama anlamında atık kağıtlardan geri dönüşüm etkinliğinin faydalı olduğunu belirtti.
Atıkların dönüştürülmesinde çevrenin önemine dikkat çeken Topak, "Ambalaj kağıtlarının bir değer olduğunu, para olduğunu unutmamak lazım. Beraberinde doğanın kirletilmemesi için de hem ekonomiye kazandırılması, hem de çevrenin kirletilmemesi için mutlaka kaynağından ayrı toplanıp geri kazandırılması gerekiyor. Bu hassasiyeti vatandaşlarımızın göstereceği kanaatindeyim." dedi.
KMK Paper Kahramanmaraş Kağıt Sanayi ve Ticaret AŞ Genel Müdür Yardımcısı Bekir Yemşen ise 5 Haziran
Çevre Haftası dolayısıyla sıfır atıkla ilgili proje geliştirdiklerini, bunun da ambalajların geri dönüşümü olduğunu söyledi.
Bugünkü etkinlikte çocukların içtikleri sütün ambalajından kağıt üretimini gördüğünü ifade eden Yemşen, çıkan kağıtlardan da neler yapıldığını çocuklara gösterdiklerini ve çevre bilinci için faydalı bir etkinlik olduğunu kaydetti.