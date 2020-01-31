Çocuklar iki metre boyunda kardan adam yaptı - Son Dakika

Yozgat'ta dün akşamdan itibaren yağan ve etkili olan kar yağışına en çok sevinen çocuklar oldu, çocuklar kardan adam yapıp karın keyfini çıkardılar.



Kar yağışının etkili olduğu Yozgat'ta Taşköprü Mahallesinde çocuklar boyu 2 metreyi bulan kardan adam yaptı. Dev kardan adam yoldan geçen vatandaşların ilgisini çekerken bazı vatandaşlar ise kardan adamla fotoğraf çektirdi.



Karın keyfini kartopu oynayıp kardan adam yaparak çıkaran Arda Başkal, "Biz her yıl bu büyüklükte kardan adamı babalarımız ve ağabeylerimizle yaparız. Boyu yaklaşık 2 metre ve kardan adam yoldan geçen herkesin ilgisini çekiyor" dedi.



Onur Efe ise "Kar iki gündür çok güzel yağdı, biz de kartopu oynayıp kardan adam yaptık. İki metre boyunda bir kardan adamımız oldu. Bunu yaparken babamdan yardım aldım. Herkes hatıra fotoğrafı çektiriyor. Biz de karın sevincini yaşıyoruz" şeklinde konuştu. - YOZGAT