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Çocuklar İstanbul'un sırlarının peşine düşüyor
6 saat önce
1478 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılan Topkapı Sarayı, o zamandan itibaren Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemine kadar, Osmanlı padişahlarının resmi ikametgahı oldu.
1478 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılan Topkapı Sarayı, o zamandan itibaren Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemine kadar, Osmanlı padişahlarının resmi ikametgahı oldu. "UNESCO Dünya Mirasları" listesine girmiş olan dünyaca ünlü Topkapı Sarayı'nın içerisinde çocuklar, çeşitli görevler üstlenirken, bu başyapıt hakkında da bir daha unutmayacakları bilgiler edinecekler.
Tur programı içinde, kaybolmaya yüz tutmuş el sanatları ve meslekleri görmek üzere, Cedid Ahmet Paşa Medresesi de bulunuyor. Çocuklar burada ebru sanatını deneyimleyip diğer kaybolan meslekler hakkında da pek çok bilgi edinecekler.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 05:01
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