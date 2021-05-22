Çocuklar istedi, Başkan Savran yaptı - Son Dakika

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, çektikleri video ile sosyal medya hesaplarından mahallelerine çim saha isteyen çocukların isteğini yerine getirdi. Daha önce toprak zemin olan Bekdik Mahallesi'ndeki futbol sahasını suni çim saha olarak yeniden düzenlenmesini sağlayan Savran, sahanın açılışında çocuklarla birlikte maç yaptı.

Bekdik Mahallesi TOKİ 1. Etap'ta yaşayan 10 yaşındaki Enes Kaplan geçtiğimiz haftalarda bir video çekerek Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran'a sosyal medya aracılığı ile gönderdi. Videoda arkadaşları ile oynadıkları toprak sahayı göstererek bu alanın çim saha yapılmasını isteyen Kaplan, "Sayın başkanım futbol oynadığımız sahamız çok kötü. Üzerimiz hep toz oluyor. Lütfen bize yeni bir saha yapın" dedi. Kaplan ve arkadaşlarının isteği üzerine Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerini harekete geçiren Başkan Savran, çocukların futbol oynadıkları sahayı suni çim saha olarak yeniden düzenlenmesini sağladı. Yapımı tamamlanan futbol sahasını bugün beraberinde Meclis 1. Başkan Vekili Ahmet Ağır, başkan yardımcıları Mustafa Alevli, Furkan Feralan ve Nafiz Dirikoç ile birlikte gezen Savran, çocuklara birde sürpriz yaptı. Çocuklara beraberinde getirdiği futbol topunu hediye eden Savran, Enes Kaplan ve arkadaşları ile birlikte maç yaptı. Müsabaka sonunda tüm çocuklara gazoz ikram ederek çeşitli hediyeler dağıtan Başkan Savran'a çocukların ilgisi yoğundu. Savran'a teşekkür eden Enes Kaplan, "Çektiğimiz videonun ardından bu kadar kısa sürede çim sahamızın olacağını düşünmemiştik. Başkan amcamız bizi çok mutlu etti. Tüm arkadaşlarım adına kendisine teşekkür ediyorum" dedi.

Belediye Başkanı Savran ise, "Çocuklarımız için ne yapsak az. Onlar bizim geleceğimiz. Yaptığımız bu küçük çalışmanın karşısında onların gözlerindeki mutluluğa şahit olmak her şeye değer. Onlar için bizler tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Suni çim saha karşılığında çocuklardan derslerine daha çok çalışarak düzenli olarak spor yapma sözü alan Savran daha sonra çim saha karşısında bulunan ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince yenilenen çocuk parkını gezdi.

Parka belediye olarak yeni spor aletlerinin yanı sıra çocuk oyun grupları ve kamelyalar yerleştirerek peyzaj çalışması yaptıklarını kaydeden Savran, "Tüm mahallelerimizde ihtiyaç duyulan noktalara birer birer el atıyoruz. Bir yandan yeni parkları kentimize kazandırırken bir yandan da mevcut parklarımızın yenilemesini sürdürüyoruz. Mahalle sakinlerimize hayırlı, uğurlu olsun" diye konuştu. - NEVŞEHİR