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Çocuklar istedi, Başkan Sekmen yaptı

1 saat önce

Büyükşehir Belediyesi, Erzurum'u sezonluk lunaparklardan da kurtardı.

Çocuklar istedi, Başkan Sekmen yaptı, System.String[]

Büyükşehir Belediyesi, Erzurum'u sezonluk lunaparklardan da kurtardı. Olimpiyat Millet Bahçesi içerisinde yapımı ve kurulumu tamamlanan lunapark, Erzurum'da eğlencenin yeni merkezi olacak. Erzurum Büyükşehir Belediyesi, millet bahçeleri, parklar ve sosyal yaşam alanlarının yanı sıra önemli bir adımı da çocuklar için attı. Olimpiyat Millet Bahçesi'ni Erzurum'un ve bölgenin en geniş sosyal yaşam alanlarından birisi haline getiren Büyükşehir, buradaki eğlence alternatiflerine lunaparkı da ekledi. İçerisinde dönme dolaptan atlıkarıncaya, kamikazeden, çarpışan otolara, sekolinlerden trambolin ve zıplama parkurlarına varıncaya kadar birçok eğlence alternatifinin bulunduğu lunaparkta, zaman zaman çeşitli yarışmalar ve etkinlikler de düzenlenecek.


BAŞKAN SEKMEN ÇOCUKLARIN İSTEĞİNİ YERİNE GETİRDİ


Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum'un ve bölgenin en büyük sosyal yaşam alanı olma özelliği taşıyan Olimpiyat Millet Bahçesi'nde yeni dinlence ve eğlence alternatifleri oluşturmaya devam ettiklerini söyledi. Devasa büyüklükteki parkın hemen girişine göz kamaştıran bir lunapark kurduklarını kaydeden Başkan Sekmen, "Erzurum'da özellikle çocuklarımızın bizden istedikleri buydu; yavrularımızla bir araya geldiğimiz her ortamda lunapark konusu gündeme geliyordu. Biz de planlamamızı yaptık ve Erzurum'u sezonluk lunaparklardan kurtardık. Olimpiyat Millet Bahçemizin hemen girişinde konuşlandırdığımız lunaparka birbirinden farklı oyun ekipmanları kurduk. Erzurum'da çocuklarımız için de bundan böyle eğlencenin yeni merkezi Olimpiyat Millet Bahçesi olacak" diye konuştu. - ERZURUM

Erzurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 09:50 Kaynak: İHA
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