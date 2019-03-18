Çocuklar İtfaiye ve İlk Yardım Ekipleriyle Buluştu
23 dakika önce
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde faaliyet gösteren 'Doruk Yaşam Kreşi'nde eğitim gören çocuklar ilk kez itfaiye ve ilk yardımla tanıştılar.
Hakkari
'nin Yüksekova
ilçesinde faaliyet gösteren 'Doruk Yaşam Kreşi'nde eğitim gören çocuklar ilk kez itfaiye ve ilk yardımla tanıştılar.
İlçenin Güngör mahallesinde bulunan kreşte, görevlilerle beraber etkinliğe katılan çocuklar keyifli ve eğlenceli vakit geçirdiler.
Belediye ve 112 Acil Servis
çalışanları tarafından öğrenciler için düzenlenen etkinlikte Belediye'ye ait itfaiye aracı getirtilerek, öğrencilerin bu konularda bilinçlenmesine katkı sağlayacak bir etkinlik gerçekleştirildi.
Çocukların bu tür konularda bilinçlenmesine çok önem verdikleri belirten kreş müdürü Sinan Özdil, "Çocukların keşfetmek ve öğrenmek için sahip oldukları doğal eğilimlerinin, özellikle erken yaşlarda başlayıp ve devam ettiğini, ayrıca çocuklarda beyin gelişiminin en yoğun ve hızlı geliştiği bu dönemde yapılan bu tür etkinliklerin ileriki yaşamlarında büyük kazançlar getireceğine inanıyoruz" dedi. - HAKKARİ
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 01:49 Kaynak: İHA
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