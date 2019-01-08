Çocuklar Kar Tatilini Okulda Öğrendi, Doyasıya Eğlendi

Çocuklar kar tatilini okulda öğrendi, doyasıya eğlendiBİNGÖL - Bingöl'de kar yağışı etkisini sürdürürken, Solhan ilçesinde tatil haberini derste alan öğrenciler kartopu oynadı, kardan adama yaptı ve leğenle kayarak keyfini çıkardı.

Çocuklar kar tatilini okulda öğrendi, doyasıya eğlendi



BİNGÖL - Bingöl'de kar yağışı etkisini sürdürürken, Solhan ilçesinde tatil haberini derste alan öğrenciler kartopu oynadı, kardan adama yaptı ve leğenle kayarak keyfini çıkardı.

Bir çok ilde olduğu gibi Bingöl'de de kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışının en çok etkisin gösterdiği ilçeler ise Karlıova,Solhan ve Yedisu oldu. Kar yağışının sabaha karşı başladığı Solhan'da ise alınan kararla okullar da bugün için eğitime ara verildi. 2 saat ders işledikten sonra tatil haberini alan öğrenciler, ilk önce okul bahçesinde kar topu oynadı, kardan adam yaptı. Ardından bazı öğrenciler evlerine giderken, bazıları da yokuşlarda kayarak karın tadını çıkardı.

Son yılların en çok kar yağışının düştüğü Karlıova'da ise neredeyse görünmez oldu. Bembeyaz bir örtü ile kaplanan ilçede araçlar, kaldırım,parklar ve çatılarda yoğun kar birikti. Belediye ekipleri ilçe merkezinde sabah erken saatte kar temizlemesi yapmaya başladı. Vatandaşlarda hem araçlarını hemde iş yerlerinin önlerini temizledi.

Bu yıl çok kar yağdığını ve son 2 yılın acısını çıkardığını belirten vatandaşlar, zahmeti de olmasın rağmen kar yağışının bereket olduğunu söyledi.

(AB-AT-HİV-

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