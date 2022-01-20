Düzce'de çocukların kar eğlencesine büyükler de katıldı - Son Dakika

DÜZCE'de, 2 gündür etkili olan yağış nedeniyle okullar tatil edilince çocuklar, karın keyfini çıkardı. Karlı yamaçlardan kayan çocuklar kar topu oynarken, aileleri de onlara eşlik etti.

Düzce'de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, Düzce Valiliği bugün okulları tatil etti. Eğitime verilen arayı fırsat bilen çocuklar, karın keyfini çıkardı. Kalıcı Konutlar bölgesindeki Anıtpark'taki yamaçlara çıkan çocuklar, poşet ve lastiklerle kaydı, kar topu oynayarak eğlendi. Çocukların eğlencesine anne ve babaları da ortak oldu.