Çocuklar Karagöz'ü çok seviyor - Son Dakika

Çocuklar Karagöz'ü çok seviyor

03.05.2021 13:51
Çocuklar Karagöz'ü çok seviyor, System.String[]

Tepebaşı Belediyesi 23 Nisan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi'nde drama derslerine katılan çocuklar, Ramazan'ın simgelerinden Karagöz gölge oyununu yaşatmaya devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi 23 Nisan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi'nde drama derslerine katılan çocuklar, Ramazan'ın simgelerinden Karagöz gölge oyununu yaşatmaya devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi, çocukların yeteneklerini ortaya çıkarırken eski gelenekleri yaşatacak etkinlikler gerçekleştirmeye devam ediyor. 23 Nisan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi'nde drama dersi alan çocuklar da Ramazan aylarının simgelerinden Karagöz gölge oyununu yaşatmaya devam ediyor. Duru Elmas ve Yahya Avcı isimli çocukların ardından Ecrin Aldanmaz, Arya Nehir Demirtepe ve Damla Küçük, merkezde aldıkları eğitimler sonrasında Karagöz gölge oyununu sahnelemeye başladı. Üstelik Karagöz, Hacivat ve Beberuhi figürlerini de geri dönüşüm malzemelerinden kendileri üreten çocuklar, efsane karakterleri seslendirerek ve hareket ettirerek perdede canlandırıyor. Gölge oyunları, kayda alınarak Tepebaşı Belediyesi'nin Youtube kanalından da yayınlanıyor.

Karagöz, Hacivat ve Beberuhi karakterinden keyif alıyorlar

Karagöz gölge oyununda rol aldıkları için çok mutlu olduklarını belirten çocuklar, Karagöz, Hacivat ve Beberuhi karakterlerini canlandırmanın keyifli olduğunu belirtiyor. Çocuklar 23 Nisan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi eğitmenlerine ve Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'a teşekkürlerini iletiyor. Pandemi dolayısıyla online olarak yayınlanan Karagöz gölge oyunu, Tepebaşı Belediyesi'nin "tepebasibld" adlı Youtube kanalında izlenebiliyor. - ESKİŞEHİR

Çocuklar Karagöz'ü çok seviyor
Çocuklar Karagöz'ü çok seviyor
Çocuklar Karagöz'ü çok seviyor
Çocuklar Karagöz'ü çok seviyor
Çocuklar Karagöz'ü çok seviyor

23 Nisan, Tepebaşı, Ramazan, Karagöz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çocuklar Karagöz'ü çok seviyor - Son Dakika


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