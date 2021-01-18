Çocuklar karda naylon ile kaydı - Son Dakika

Çocuklar karda naylon ile kaydı

18.01.2021 14:58

Çocuklar karda naylon ile kaydı -Kar yağışı en çok çocukları sevindirdi Düzce'nin Bahçeşehir bölgesinde etkili olan kar yağışı sonrasında çocuklar, karın keyfini doyasıya çıkardı.

Çocuklar karda naylon ile kaydı

-Kar yağışı en çok çocukları sevindirdi

DÜZCE - Düzce'nin Bahçeşehir bölgesinde etkili olan kar yağışı sonrasında çocuklar, karın keyfini doyasıya çıkardı. Rampada ellerine aldıkları naylon poşeklere kayan çocuklar büyük keyif aldı.

Uzun süredir yağması beklenen kar yağışının Düzce'ye düşmesi ve yer yer 30 santimetreye ulaşmasının ardından çocuklar karın keyfini çıkartmak için Bahçeşehir'de bulunan tepelerin yolunu tuttu. Soğuk havaya aldırmadan kendilerini dışarı atan çocuklar, bölgede kar topu oynadı ve kayak keyfi yaşadı. Kar güzelliğini eğlenceye çeviren çocuklar, havanın soğukluğuna aldırmadan kendilerini sokaklara attı. Kimi çocuk kartopu oynayarak eğlenirken, kimisi altına aldığı naylon poşet ve tahta tepsiler ile doyasıya kayarak vakit geçirdi. Ayrıca çocuklarının kar keyfini izleyen büyüklerde onların eğlencesine ortak oldu. Çocuklarının uzun süredir kar yağışını beklediğini belirten vatandaşlar, çocuklarını bölgeye getirerek eğlenmelerini sağladıkları için mutlu olduklarını dile getirdiler.

Çocuklar karda naylon ile kaydı
Çocuklar karda naylon ile kaydı
Çocuklar karda naylon ile kaydı
Çocuklar karda naylon ile kaydı

Bahçeşehir, Düzce, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çocuklar karda naylon ile kaydı - Son Dakika


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