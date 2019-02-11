Son Dakika Haberleri: Çocuklar Kardan Ev Yaptı

Çocuklar Kardan Ev Yaptı

1 saat önce

AĞRI'da, kar yağışını eğlenceye çeviren çocuklar, evlerinin bahçesinde kardan ev yaptı.

Çocuklar Kardan Ev Yaptı, System.String[]
AĞRI'da, kar yağışını eğlenceye çeviren çocuklar, evlerinin bahçesinde kardan ev yaptı. Eğlenceli vakit geçiren çocuklar, hafta sonu tatilini değerlendirdiklerini söyledi.

Ağrı'nın merkez Gazi Mahallesi'nde yaşayan bir grup çocuk, hafta sonu tatilini kardan ev yaparak, geçirdi. Kar yağışıyla birlikte hava sıcaklığının artmasını da fırsat bilen çocuklar, soluğu apartmanlarının bahçesinde aldı. Bahçede biriken karlardan kendilerine ev yapan çocuklar, 'beyaz çile'nin, kendileri için en büyük eğlence olduğunu söyledi. Yeni yağan karla hava sıcaklığında da hissedilir yükselme olduğunu dile getiren çocuklar, hafta sonu tatilini eğlenerek, değerlendirdiklerini belirtti. 

- Ağrı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 10:08 Kaynak: DHA

Kar, Ağrı, Güncel
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