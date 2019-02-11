Son Dakika Haberleri: Çocuklar Kardan Ev Yaptı

Çocuklar Kardan Ev Yaptı

1 saat önce

Ağrı'da çocuklar, kar yağışını eğlenceye çevirdi.

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Ağrı'da çocuklar, kar yağışını eğlenceye çevirdi. Evlerinin bahçesinde kardan ev yapan çocuklar hem oynadı hem de eğlendi.

Ağrı'nın merkez Gazi Mahallesi'nde yaşayan bir grup çocuk, hafta sonu tatilini kardan ev yaparak geçirdi. Kar yağışıyla birlikte hava sıcaklığının artmasını da fırsat bilen çocuklar soluğu apartmanlarının bahçesinde aldı. Bahçede biriken karlardan kendilerine ev yapan çocuklar, beyaz çilenin kendilerinin en büyük eğlencesi olduğunu bildirdi. Yeni yağan karla birlikte hava sıcaklığında da hissedilir yükselme olduğunu söyleyen çocuklar, hafta sonu tatilini eğlenerek değerlendirdiklerini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 10:18 Kaynak: DHA

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