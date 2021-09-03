ÇOCUKLAR KARESİ MİLLET BAHÇESİ'NDE YÜZME ÖĞRENDİ - Son Dakika
Üye Girişi

ÇOCUKLAR KARESİ MİLLET BAHÇESİ'NDE YÜZME ÖĞRENDİ

03.09.2021 21:52
ÇOCUKLAR KARESİ MİLLET BAHÇESİ'NDE YÜZME ÖĞRENDİ

ÇOCUKLAR KARESİ MİLLET BAHÇESİ'NDE YÜZME ÖĞRENDİ 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' Projesi kapsamında Karesi Millete Bahçesi'nde kurulan portatif havuzda yüzlerce çocuğa yüzme kursu verildi.

ÇOCUKLAR KARESİ MİLLET BAHÇESİ'NDE YÜZME ÖĞRENDİ

'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' Projesi kapsamında Karesi Millete Bahçesi'nde kurulan portatif havuzda yüzlerce çocuğa yüzme kursu verildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde 81 ilde başlatılan 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' Projesi Balıkesir'de Karesi ilçesinde kaymakamlık koordinesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Karesi Belediyesi, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ortaklığında tamamlandı. Proje kapsamında engelli öğrencilerde unutmayarak en özel öğrencilere yüzme eğitimi verildi. 3 ay süren proje ile 1'er aylık dönemlerde 6-15 yaş arasındaki çocuklar yüzme öğrendi.

Tamamlanan yüzme kursu sonunda Karesi Belediye Başkaı Dinçer Orkan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu ve Milli Emlak Müdürü Kemal Bozdemir kursu tamamlayan çocuklara sertifikalarını verdiler.

Karesi Millet Bahçesi'nde düzenlenen törende konuşan Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, "Millet Bahçemizdeki bu alanı basketbol sahası olarak planlamıştık ama Gençlik ve Spor İl Müdürümüzün güzel önerisi ile burasını şuan açık yüzme havuzu haline getirdik. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzle koordineli çalışmamız sonucunda kurulan portatif yüzme havuzunda Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu ve Milli Emlak Müdürü Kemal Bozdemir ile birlikte çocuklarımızın sertifikalarını verdik. Bu güzel proje için başta Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Kasapoğlu olmak üzere Sayın Cumhurbaşkanımıza ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Karesi'de böyle güzel bir projeye imza attığımız için bizler de çok mutluyuz" dedi.

Konuşmaların ardından çocuklara sertifikaları verilirken, hatıra fotoğrafı çektirildi.

Kaynak: Habermetre
YORUMLAR
500
Balıkesir'de jandarmadan tarihi eser ve hırsızlık operasyonu Balıkesir'de jandarmadan tarihi eser ve hırsızlık operasyonu

Balıkesir, Hisarcık, Karesi, Yüzme, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum ÇOCUKLAR KARESİ MİLLET BAHÇESİ'NDE YÜZME ÖĞRENDİ - Son Dakika

Bu haber Habermetre tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Habermetre tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Habermetre kurumudur.

Son Dakika
21:44 İmamoğlu ile vatandaş arasındaki konuşma gündem oldu: Hangi teröristten bahsediyorsun?
20:54 Suikasta uğrayan Sinan Ateş'in eşi açıkladı: Hedef göstermelerin kimseye bir faydası yok
20:16 Yılbaşı gecesi füze yağdıran Rus ordusu Ukrayna'nın İHA üretim merkezini yerle bir etti
20:16 UEFA'dan Arda Güler tavsiyesi! 2023'te takip edilecek yıldızlar...
19:47 Kendisini ziyarete gelen abisini öldüren üniversiteli genç kız tutuklandı! Cinayetin sebebi de belli oldu
19:30 Mahalle bekçisinin boş arazide cansız bedeni bulundu
19:00 Süper Lig'in devleri milli yıldız için yarışıyor! Her an imzayı atabilir
17:44 Ünlüler yılbaşında şıklık yarışına girdi! İrem Derici ve Petek Dinçöz'ün kıyafetleri dikkat çekti
17:36 İBB'deki terör soruşturması CHP ile DEVA'yı karşı karşıya getirdi
16:27 Türkiye'yi sallayan vahşet! Cani katil üç eşini de farklı şekilde öldürmüş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2023 22:52:42. #1.12#
SON DAKİKA: ÇOCUKLAR KARESİ MİLLET BAHÇESİ'NDE YÜZME ÖĞRENDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement