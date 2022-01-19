Üye Girişi
Çocuklar karın keyfini çıkardı - Son Dakika

Çocuklar karın keyfini çıkardı

19.01.2022 18:10

Çocuklar karın keyfini çıkardı Malatya'da kar yağışı nedeniyle her yer beyaza bürünürken, doğal zenginlikleri ön plana çıkan Yeşilyurt'un farklı mahallerinde sokağa çıkan çocuklar yağan karın keyfini doyasıya yaşadılar.

Çocuklar karın keyfini çıkardı

MALATYA - Malatya'da kar yağışı nedeniyle her yer beyaza bürünürken, doğal zenginlikleri ön plana çıkan Yeşilyurt'un farklı mahallerinde sokağa çıkan çocuklar yağan karın keyfini doyasıya yaşadılar.

Malatya'da etkili olan kar yağışından sonra Yeşilyurt'ta kartpostallık görüntüler bir kez daha gözler önüne serilirken, geç gelen karın mutluluğunu en fazla yaşayanlar ise çocuklar oldu. Karın keyfini çıkarmak için sokakları dolduran çocukların mutluluğu görülmeye değerdi.

Sokaklarda buluşan çocuklar, kartopu oynadıktan sonra kayarak uzun zaman sonra yağan karın keyfini doyasıya yaşadı. Kimi zaman düşe kalka, kimi zaman ise en usta kayakçılara taş çıkartırcasına kayan çocuklara büyüklerin de katılması ile renkli görüntüler oluştu.

Yağan karın altında gönüllerince eğlenip keyifli anlar yaşayan çocuklar, " Karın yağmasına çok sevindik, belediyemizin yaptırdığı parklarda çok güzel zaman geçiriyoruz, kartopu oynuyoruz, kayıyoruz, her yerin bembeyaz olması çok güzel" şeklinde konuştular.

Çocuklarıyla birlikte neşeli anlar yaşayan büyükler ise " Çocuklar gibi bizlerde karın yağmasını fırsat bilerek dışarıya çıktık, çocukluğumuza döndük. Yeşilyurt'un doğal güzellikleri altında çok güzel anlar yaşadık" diye konuştular.

Çocuklar karın keyfini çıkardı
Çocuklar karın keyfini çıkardı
Çocuklar karın keyfini çıkardı

YORUMLAR
500

Yeşilyurt, Malatya, Yağan, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çocuklar karın keyfini çıkardı - Son Dakika


Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhtarlara tatlı serzenişi: Trileçeleri niye yemediniz? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhtarlara tatlı serzenişi: Trileçeleri niye yemediniz?         
18:14
Tüm gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! Tüm gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında!         
18:10
İstanbul'un göbeğinde gasp çetesi, eve baskın yaptığı anları TikTok'ta paylaştı İstanbul'un göbeğinde gasp çetesi, eve baskın yaptığı anları TikTok'ta paylaştı         
17:05
Kar yağışına hazırlıksız yakalandığı söylenen Fatma Şahin: Devlet işinin başında Kar yağışına hazırlıksız yakalandığı söylenen Fatma Şahin: Devlet işinin başında         
15:25
Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın: Nasıl dolandırmışım, bir tane yalanımı söylesinler! Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın: Nasıl dolandırmışım, bir tane yalanımı söylesinler!         
14:20
PCR zorunluluğuna saatler kala Bulgarlar, Edirne'ye akın edip alışveriş yaptı PCR zorunluluğuna saatler kala Bulgarlar, Edirne'ye akın edip alışveriş yaptı         
13:22
İsviçre'de yaşayan Türk, 6 aylık elektrik faturasını paylaştı! Sosyal medyada tartışmalar başladı İsviçre'de yaşayan Türk, 6 aylık elektrik faturasını paylaştı! Sosyal medyada tartışmalar başladı         
12:35
Direksiyon sınavından geçemedi, ailesi öğretmene saldırdı Direksiyon sınavından geçemedi, ailesi öğretmene saldırdı         
12:00
Son Dakika: Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kar sebebiyle Ankara yönüne ulaşım sağlanamıyor Son Dakika: Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kar sebebiyle Ankara yönüne ulaşım sağlanamıyor         
11:34
Temizlik işi için iletişime geçtiği adamın tacizine maruz kaldı Temizlik işi için iletişime geçtiği adamın tacizine maruz kaldı         
10:44
Son dakika: BAE ile Türkiye arasında 64 milyar liralık swap anlaşması yapıldı Son dakika: BAE ile Türkiye arasında 64 milyar liralık swap anlaşması yapıldı         
10:20
Son Dakika: Türkiye'nin kar yağışıyla imtihanı! Birçok ilde hayat olumsuz etkilendi, vatandaşlar mahsur kaldı Son Dakika: Türkiye'nin kar yağışıyla imtihanı! Birçok ilde hayat olumsuz etkilendi, vatandaşlar mahsur kaldı         
09:32
New York Belediye Başkanı'nın Türk manavı! Başkan alışveriş yaptı, sosyal medyadan paylaştı New York Belediye Başkanı'nın Türk manavı! Başkan alışveriş yaptı, sosyal medyadan paylaştı         
08:46
Kar nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu kapandı! 7 bin kişi mahsur kaldı 2 bin kişi kurtarıldı Kar nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu kapandı! 7 bin kişi mahsur kaldı 2 bin kişi kurtarıldı         
08:37
Gaziantep'te kar çilesi: Vatandaşlar yollarda mahsur kaldı, Valilik il dışına araç çıkışını durdurdu Gaziantep'te kar çilesi: Vatandaşlar yollarda mahsur kaldı, Valilik il dışına araç çıkışını durdurdu         
08:17
Kan donduran olayın adresi Karaman! Dışarı çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle cinsel organından vurdu Kan donduran olayın adresi Karaman! Dışarı çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle cinsel organından vurdu         
08:15
Kabinenin gündeminde 3 önemli başlık var! Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı bugün Kabinenin gündeminde 3 önemli başlık var! Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı bugün         
07:52

Son Dakika Haberleri
18:09 Tüm gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında!
18:01 CSKA, yeni transferi Yusuf Yazıcı'yı skandal video ile tanıttı
17:52 İtalya'da vekillerin toplantısına sızan hacker, 30 saniyelik cinsel içerikli film izletti
17:45 Karda yürüyen çiftin bir anda yaptığı hareket mobeselere yansıdı
17:42 Peş peşe havalanan helikopterler Adana-Gaziantep yolunda mahsur kalan vatandaşlara kumanya ulaştırdı
17:29 Son Dakika: Rize-Antalya maçı yoğun kar yağışı sebebiyle karşılaşma ertelendi
17:16 Topraktaki kaya parçasını kaldıran defineci, altın işlemeli yılan figürü buldu
17:14 Kar yağışı tüm yurdu etkisi altına aldı, illerden arka arkaya tatil haberleri gelmeye başladı
17:11 Vali'den öğrenciye esprili yanıt: Kazım, sen içme diye okullar tatil edildi
17:07 Dünyanın en iyisi Luis Campos, Galatasaray için İstanbul'da
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2022 18:18:37. #1.11#
SON DAKİKA: Çocuklar karın keyfini çıkardı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement