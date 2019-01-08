Son Dakika Haberleri: Çocuklar Karın Keyfini Çıkarttı

Çocuklar Karın Keyfini Çıkarttı

2 saat önce

Çocuklar karın keyfini çıkarttı Hem kartopu oynadılar hem de kayarak eğlendilerADIYAMAN - Adıyaman'ın Sincik ilçesinde çocuklar aileleriyle birlikte karın tadını çıkarttı.

Çocuklar karın keyfini çıkarttı
Hem kartopu oynadılar hem de kayarak eğlendiler

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Sincik ilçesinde çocuklar aileleriyle birlikte karın tadını çıkarttı.
Yoğun kar yağışı nedeniyle okulların 1 gün tatil edilmesini fırsata çeviren çocuklar, aileleri ile birlikte kartopu oynayıp karda kaymanın da tadını çıkarttı.
Yaklaşık iki haftadır aralıklarla etkili olan kar yağışı dün gece saatlerine daha da yoğun yağdı. İlçe merkezinde kar kalınlığı yarım metreyi geçerken, kardan dolayı okullar 1 gün tatil edildi.
Okulların tatil olmasıyla birlikte kartopu oynayarak karın keyfini çıkaran çocuklar, " Geçen kış kar yağmamıştı diye çok üzülmüştük. Bu kış kar yağınca çok sevindik. Okullarda tatil olunca bizde karın keyfini çıkarıyoruz. İnşallah kar daha da fazla yağar" diye konuştular.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 04:47 Kaynak: İHA

Adıyaman, Sincik, Genel
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