- Çocuklar karın keyfini kayarak çıkardı - Son Dakika

- Çocuklar karın keyfini kayarak çıkardı
SİİRT - Siirt'te etkili olan kar yağışının ardından dışarı çıkan çocuklar, karın keyfini kayarak çıkardı.
Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Cevizlik köyü ile Eruh ilçesine bağlı Dikboğaz köyünde etkisini sürdüren kar en çok çocukları sevindirdi. Kızaklarını alıp dışarı çıkan çocuklar, rampadan kaymanın keyfini çıkardı. Kızaklarla yokuş aşağı kayan çocuklar, doyasıya eğlendi.
Kaynak: İHA
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