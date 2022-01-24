Çocuklar karın keyfini naylonla kayarak çıkardı - Son Dakika

Çocuklar karın keyfini naylonla kayarak çıkardı
SİİRT - Siirt'in Eruh ilçesinde kar yağışının ardından çocuklar, naylonla kaymanın keyfini çıkardı.
Kış mevsiminin çetin geçtiği Eruh ilçesine bağlı Cintepe köyünde kar yağışı çocukların yüzünü güldürdü. Kar kalınlığının 15 santimetreyi bulduğu köyde, yağışın ardından bir araya gelen çocuklar, evlerinden getirdikleri naylonlarla kayarak karın keyfini doyasıya yaşadı. Okulların tatil olmasını fırsat bildiklerini söyleyen Recep Aslan, karda kaymanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Aslan, kar yağınca koşa koşa naylon poşetleri alarak karın keyfini çıkaracaklarını ifade etti.
Kaynak: İHA
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