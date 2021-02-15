Çocuklar karın keyfini poşet ve plastik bidonlarla kayarak çıkarıyorlar - Son Dakika
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Çocuklar karın keyfini poşet ve plastik bidonlarla kayarak çıkarıyorlar

Çocuklar karın keyfini poşet ve plastik bidonlarla kayarak çıkarıyorlar

15.02.2021 08:59

MUŞ'un Kızılağaç beldesinde yaşayan çocuklar, karın keyfini poşet, plastik bidon ve tahta kızak gibi çeşitli malzemelerle kayarak doyasıya çıkardı.

MUŞ'un Kızılağaç beldesinde yaşayan çocuklar, karın keyfini poşet, plastik bidon ve tahta kızak gibi çeşitli malzemelerle kayarak doyasıya çıkardı.

Muş'ta kar hayatı olumsuz etkilerken, çocuklar için eğlenceye dönüştü. Kılıağaç beldesinde yaşayan çocuklar, mahalledeki sokak araları ve caddelerde karın keyfini çıkarıyor. Kızak, su bidonu, plastik bidon ve poşetlerle kayan çocuklar eğlenceli anlar yaşıyor. Kimi zaman düşe kalka, kimi zaman ise en usta kayakçılara taş çıkartırcasına kayan çocuklar, karın tadını doyasıya çıkarıyor. Beldedeki dik yamaçları kayak pistine dönüştüren çocuklara, büyüklerin de katılıması ile renkli görüntüler oluştu.

Arkadaşlarıyla birlikte tümsek oluşturdukları tepeden kayan Ömer Demir, "Kışın kar bizim tek eğlencemiz. Sabahtan akşama kızaklarla kayıyoruz. Her yer buz tutmuş, kaymak tehlikeli ama bundan vazgeçemiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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Muş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çocuklar karın keyfini poşet ve plastik bidonlarla kayarak çıkarıyorlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çocuklar karın keyfini poşet ve plastik bidonlarla kayarak çıkarıyorlar - Son Dakika
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