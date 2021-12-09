Çocuklar karın keyfini poşetle kayarak çıkarttı - Son Dakika

Çocuklar karın keyfini poşetle kayarak çıkarttı

Çocuklar karın keyfini poşetle kayarak çıkarttıERZURUM Erzurum'da çocuklar kar yağışının ardından poşetlerini alarak kayak yapmanın keyfini çıkarttı.

Çocuklar karın keyfini poşetle kayarak çıkarttı ERZURUM Erzurum'da çocuklar kar yağışının ardından poşetlerini alarak kayak yapmanın keyfini çıkarttı. Erzurum'da aralıklı olarak etkisini sürdüren kar yağışının keyfini çocuklar çıkarttı. Palandöken ilçesine bağlı Adnan Menderes mahallesinde yaşayan çocuklar poşetlerini alarak mahallenin en dik alanına koştu. Onlarca çocuk sırtlarında okul çantalarıyla poşetlerle kayarak doyasıya eğlendi. Soğuktan korunmak için eldiven, atkı ve berelerini takmayı ihmal etmeyen çocuklar kaymak için poşetin yanı sıra plastik kutular ve kapakları da kızak yerine kullandı.

Son Dakika

Sergen Yalçın ne kadar tazminat alacak?

Görüntüler Antalya'dan! İndirimi duyan vatandaşlar birbirini ezdi

Yeni Zelanda'dan bağımlılığa savaş ! 2008'den sonra doğanların sigara içmesi yasaklandı

Domuz ve keçi avı için Tunceli'ye gelen 12 kişilik avcı grubu şehri karıştırdı: Cinayet şebekesine izin verenler de sorumludur

Arabayla gelip kurşun yağdırdılar! Bir taraf can derdine düşerken, diğer taraf kılını bile kıpırdatmadı

Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken el hareketi hakkında ilk açıklama: Ellerime değil sözlerime baksınlar

Lüks araçla takla atıp hiçbir şey olmamış gibi canlı yayına devam etti

Dünya "Kral"ı konuşuyor! Burak Yılmaz, attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti