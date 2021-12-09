Üye Girişi
Çocuklar karın keyfini poşetle kayarak çıkarttı - Son Dakika

Çocuklar karın keyfini poşetle kayarak çıkarttı

09.12.2021 13:20

Çocuklar karın keyfini poşetle kayarak çıkarttıERZURUM Erzurum'da çocuklar kar yağışının ardından poşetlerini alarak kayak yapmanın keyfini çıkarttı.

Çocuklar karın keyfini poşetle kayarak çıkarttı

ERZURUM Erzurum'da çocuklar kar yağışının ardından poşetlerini alarak kayak yapmanın keyfini çıkarttı.

Erzurum'da aralıklı olarak etkisini sürdüren kar yağışının keyfini çocuklar çıkarttı. Palandöken ilçesine bağlı Adnan Menderes mahallesinde yaşayan çocuklar poşetlerini alarak mahallenin en dik alanına koştu. Onlarca çocuk sırtlarında okul çantalarıyla poşetlerle kayarak doyasıya eğlendi.

Soğuktan korunmak için eldiven, atkı ve berelerini takmayı ihmal etmeyen çocuklar kaymak için poşetin yanı sıra plastik kutular ve kapakları da kızak yerine kullandı.

Çocuklar karın keyfini poşetle kayarak çıkarttı
Çocuklar karın keyfini poşetle kayarak çıkarttı
Çocuklar karın keyfini poşetle kayarak çıkarttı
Çocuklar karın keyfini poşetle kayarak çıkarttı

Erzurum, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çocuklar karın keyfini poşetle kayarak çıkarttı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sergen Yalçın ne kadar tazminat alacak? 13:30 Sergen Yalçın ne kadar tazminat alacak?
Görüntüler Antalya'dan! İndirimi duyan vatandaşlar birbirini ezdi 12:26 Görüntüler Antalya'dan! İndirimi duyan vatandaşlar birbirini ezdi Yeni Zelanda'dan bağımlılığa savaş ! 2008'den sonra doğanların sigara içmesi yasaklandı 12:15 Yeni Zelanda'dan bağımlılığa savaş ! 2008'den sonra doğanların sigara içmesi yasaklandı Domuz ve keçi avı için Tunceli'ye gelen 12 kişilik avcı grubu şehri karıştırdı: Cinayet şebekesine izin verenler de sorumludur 11:59 Domuz ve keçi avı için Tunceli'ye gelen 12 kişilik avcı grubu şehri karıştırdı: Cinayet şebekesine izin verenler de sorumludur Arabayla gelip kurşun yağdırdılar! Bir taraf can derdine düşerken, diğer taraf kılını bile kıpırdatmadı 11:11 Arabayla gelip kurşun yağdırdılar! Bir taraf can derdine düşerken, diğer taraf kılını bile kıpırdatmadı Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken el hareketi hakkında ilk açıklama: Ellerime değil sözlerime baksınlar 09:54 Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken el hareketi hakkında ilk açıklama: Ellerime değil sözlerime baksınlar Lüks araçla takla atıp hiçbir şey olmamış gibi canlı yayına devam etti 09:10 Lüks araçla takla atıp hiçbir şey olmamış gibi canlı yayına devam etti Dünya 08:00 Dünya "Kral"ı konuşuyor! Burak Yılmaz, attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti

Son Dakika Haberleri
13:34 Süt ürünleri üç günde zam üstüne zam gördü!
13:30 Sergen Yalçın ne kadar tazminat alacak?
13:21 Sivas'ta kenti Moğol baskınından koruyan surun izlerine rastlandı
13:10 Son dakika: İşveren 3100 TL asgari ücret önerdi! Türk İş: Yetersiz, beklentileri karşılamaz
13:05 Son Dakika: Asgari ücret zammı için üçüncü toplantı bitti! TİSK ve Türk-İş'in istediği rakam arasında 800 TL fark var
13:01 Sergen Yalçın eşyalarını toplayıp tesisten ayrıldı! İşte Başkan'la yaptığı son konuşma
12:57 İstanbul'da bir markette şaşkınlık yaratan olay: Karı-koca maske takmayan çocuğa saldırdı
12:55 Tunceli'de dağ keçisi avlayan 2 kişiye 126 bin TL ceza uygulandı
12:26 Metropoll anketinde AK Parti yüzde 34.2, MHP baraj altı
12:22 Son Dakika: Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın görevinden istifa etti
Süt ürünleri üç günde zam üstüne zam gördü! Süt ürünleri üç günde zam üstüne zam gördü!         
13:34
Sivas'ta kenti Moğol baskınından koruyan surun izlerine rastlandı Sivas'ta kenti Moğol baskınından koruyan surun izlerine rastlandı         
13:22
Mike Tyson'ı nakavt eden Williams, Türk boksör Serdar Avcı karşısında acı bir deneyim yaşadı Mike Tyson'ı nakavt eden Williams, Türk boksör Serdar Avcı karşısında acı bir deneyim yaşadı         
12:20
Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarını ti'ye aldı: Evet ihanet ettim, sabah yüzüne bakmadım Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarını ti'ye aldı: Evet ihanet ettim, sabah yüzüne bakmadım         
12:03
Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı! Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı!         
11:39
Hurdacının korku dolu anları! Topladığı malzemelerin içinden çıkan bomba fünyesi elinde patladı Hurdacının korku dolu anları! Topladığı malzemelerin içinden çıkan bomba fünyesi elinde patladı         
11:11
Sadakatsiz'de Aras'ın Asya'ya evlilik teklifi etmesi Ali ile Volkan'ı yıktı Sadakatsiz'de Aras'ın Asya'ya evlilik teklifi etmesi Ali ile Volkan'ı yıktı         
09:54
Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı         
08:34
Üniversite öğrencisini satırla öldüren aşçı tutuklandı Üniversite öğrencisini satırla öldüren aşçı tutuklandı         
18:07
Acun Ilıcalı'dan herkesi şaşırtan hareket! Hull City'nin ilk transferi TFF 1. Lig'den olabilir Acun Ilıcalı'dan herkesi şaşırtan hareket! Hull City'nin ilk transferi TFF 1. Lig'den olabilir         
17:17
18 yaşındaki genç, eğitim gördüğü Üniversitede intihar etti 18 yaşındaki genç, eğitim gördüğü Üniversitede intihar etti         
17:15
İki gündür aranan Neslihan, beklenmedik bir yerde bulundu İki gündür aranan Neslihan, beklenmedik bir yerde bulundu         
17:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2021 13:40:29. #1.12#
SON DAKİKA: Çocuklar karın keyfini poşetle kayarak çıkarttı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement