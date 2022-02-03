ÇOCUKLAR KARNE HEDİYESİ OLARAK KIZAKLA KAYDI - Son Dakika

VAN'ın Gevaş İlçe Belediyesi yarıyıl karne hediyesi olarak yaklaşık bin çocuğu Abalı Kayak Merkezine getirdi. Aileleri ile birlikte kızaklarıyla kayak yapan çocuklar unutulmaz anlar yaşayıp, balık ekmek yedi.

Okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte harekete geçen Gevaş Belediyesi, karne hediyesi olarak ilçede eğitim gören yaklaşık bin öğrenciyi Abalı Kayak Merkezine getirdi. Karne hediyesi olarak çocuklar ve gençler aileleri ile birlikte Abalı Kayak Merkezinde ağırlanırken, merkezde öğrenciler kızak kayarak güzel vakit geçirdi.

Gençlerin stresli ortamlardan uzaklaştırmak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyleyen Belediye Başkanı Murat Sezer, "Okul öneminde gençlerimizin stresli ortamlarından uzaklaşılmasına yönelik karne hediyesi olarak Gevaş Belediyesi olar bir festival düzenledik. Bu festivale 500 kişinin katılacağını düşünüyorduk ama şuan bine yakın gencimiz, çocuğumuz burada eğlenmekte, çeşitli oyunlar oynamakta, kızak keyfini yaşamakta. İlk kez kızağın ne olduğunu kayağın ne olduğunu gören çocuklar var. Onların yüzlerindeki o mutluluğu görünce biz de belediye olarak ne kadar isabetli bir festival yaptığımızın farkında olduk. Bu bizi ziyadesiyse mutlu etti. İnşallah bu tür festivalleri arttırıp gençlerimizi doğayla, sporla olan iletişimini daha fazla arttırmaya çalışacağız." dedi.

Etkinliğin ardından çocuklara ve ailelerine belediye tarafından ayran aşı ve balık ikramında bulunuldu.