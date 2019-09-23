Çocuklar kendi dronlarını yapacak

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediyenin destek eğitim kurs merkezlerin devam eden robotik-kodlama eğitim programına drone eğitimlerinin de ekleneceğini belirterek, "Eğitimleriniz, sadece insansız hava araçlarının pilotluğuyla sınırlı olmayacak. Çocuklarımızın kendi dronlarını yapacağı bir eğitime başlayacağız" dedi.



Antalya Ticaret Borsası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Kuntay Yetkin ve müdür yardımcıları, okul bünyesinde açılan Endüstri 4.0 Robotik Kodlama Laboratuvarı'na katıları dolayısıyla Başkan Uysal'a teşekkür ziyaretinde bulundu. Laboratuvarın Mayıs ayında açılışının yapıldığını kaydeden Yetkin, bununla birlikte Muratpaşa Belediyesi'nin özellikle yeni eğitim ve öğretim yılı öncesi sağladığı destekler dolayısıyla teşekkürlerini dile getirdi. Başkan Uysal, ziyaret dolayısıyla duyduğu memnuniyeti dile getirirken dünyada eğitim sistemlerinde büyük bir dönüşüm yaşadığına dikkat çekti. Bu dönüşüm içinde robotik-kodlama, STEM gibi isimlerle ifade edilen içeriklerin daha önemli ve temel hale geldiğini belirten Başkan Uysal, Antalya Ticaret Borsası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin açtığı laboratuvarla bu sürece dahil olmak için gösterdiği çabanın çok önemli olduğunun altını çizdi.



Muratpaşa Belediyesi olarak bu dönüşümün, yaklaşık 3 yıl önce, belediyenin destek eğitim kurs merkezlerinde açılan robotik-kodlama sınıflarıyla bir parçası olduklarını belirten Uysal, "Binlerce çocuğumuz bu eğitimleri alırken şimdi Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinde (ASSİM) bu eğitim sistemini bir üst seviyeye taşıyacağız" dedi. Bu bağlamda Muratpaşa Kent Meydanı'nda bir teknoloji festivalini de yeni eğitim ve öğretim yılının hemen öncesinde gerçekleştirdiklerini hatırlatan Uysal, "Eğitimde yeni slogan, 'Hayal et, tasarla ve üret' olmaya doğru hızla ilerliyor. Çocuklarımızın, gençlerimizin bu değişimin dışında kalmaması için Muratpaşa'da, günlük problemlere inovatif çözümler getirebilen, çağın gerektirdiği donanıma sahip bir kuşağı yetiştirmeyi hedefliyoruz. ASSİM'deki teknoloji eğitim merkezi tam da bunu gerçekleştirecek. Bunun içine drone eğitimlerini de ekleyeceğiz. Eğitimleriniz, sadece insansız hava araçlarının pilotluğuyla sınırlı olmayacak. Çocuklarımızın kendi dronlarını yapacağı bir eğitime başlayacağız" ifadelerinde bulundu. - ANTALYA