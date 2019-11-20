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Çocuklar kendi günlerinde gönüllerince eğlendi

6 saat önce

Çocuklar kendi günlerinde gönüllerince eğlendiKİLİS - Kilis GAP Cheetos Çocuk Gelişim Merkezi ile ÇATOM tarafından Dünya Çocuk Hakları Günü münasebetiyle etkinlik düzenlendi.

Çocuklar kendi günlerinde gönüllerince eğlendi

KİLİS - Kilis GAP Cheetos Çocuk Gelişim Merkezi ile ÇATOM tarafından Dünya Çocuk Hakları Günü münasebetiyle etkinlik düzenlendi.

Alaeddin Yavaşça Kültür Merkezinde düzenlenen Dünya Çocuk Hakları Günü etkinliğine davetliler katıldı. Kilis GAP Cheetos Çocuk Gelişim Merkezi Müdiresi Hülya Soydinç, Birleşmiş Milletlerin çocuk sözleşmesini 14 Eylül 1990 tarihinde Türkiye'nin imzaladığını ifade ederek, "Bu sözleşmeye göre, 18 yaşından küçük herkes çocuktur. Her çocuk yaşamdan ayrılmaz haklara sahiptir. Çocuklar her türlü hakka sahip olmuştur, bu sözleşmeyle, çocukların kendilerini ifade edebilmeleri ortamların hazırlanmasında, çocukların bu imkanların sağlanmasında hep birlikte destek olmalıyız" dedi.

Gecede, çocuklar tiyatro, şiir gösterisi sundular. Çocukların gösterileri ayakta alkışlandı.

Çocuklar kendi günlerinde gönüllerince eğlendi

Cheetos, Kilis, Genel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 05:04 Kaynak: İHA
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