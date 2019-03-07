Son Dakika Haberleri: Çocuklar Kendi Oyuncağını Kendisi Yapıyor

Çocuklar Kendi Oyuncağını Kendisi Yapıyor

36 dakika önce

Şanlıurfa'nın Karaköprü Belediyesi başlattığı çalışma ile çocukların okullarında kendi oyuncağını yapmasını öğretiyor.

Çocuklar Kendi Oyuncağını Kendisi Yapıyor, System.String[]
Şanlıurfa'nın Karaköprü Belediyesi başlattığı çalışma ile çocukların okullarında kendi oyuncağını yapmasını öğretiyor.

Karaköprü Belediyesi Şanlıurfa'da bir ilki gerçekleştirerek çocukların kendi oyuncaklarını kendilerinin yapabilmesi için ilçedeki okullarda 4-16 Mart tarihleri arasında atölye çalışması yapıyor.

İstanbul Üniversitesi Rekreasyon Geliştirme Kulübü Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma Eğitim Genel Müdürlüğü Gönüllü Eğitimcileri tarafından öğrencilere basit oyuncak yapımı eğitimi veriliyor. 12 gün sürecek olan etkinlikte öğrencilerin hazır, fabrika çıkışlı oyuncaklar yerine tahtadan ve çocukların kendi yapacağı oyuncakları tasarlayabilmesi, montajını yapabilmesi, el becerilerini geliştirmesi amaçlanıyor. Merkezdeki ve kırsaldaki bazı okullarda her gün 100 öğrenciyle yapılan oyuncak yapımı etkinliğinde çocuklar oyuncak araba, kukla, kumaş tasarım oyuncaklar gibi temel oyuncakların montajını ve boyama işlemini öğrenerek kendi oyuncağını kendisi yapıyor.

Oyuncak yapım etkinliğinde çok eğlenen öğrenciler ve öğretmenleri Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'ye teşekkür etti. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 10:32 Kaynak: İHA

Karaköprü, Şanlıurfa, Yaşam
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