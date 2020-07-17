Çocuklar kendileri için yapılan parkı açtı, kendi zevklerine göre boyadılar - Son Dakika

Çocuklar kendileri için yapılan parkı açtı, kendi zevklerine göre boyadılar

Çocuklar kendileri için yapılan parkın açılışını da yine kendileri yaptı.

Çocuklar kendileri için yapılan parkın açılışını da yine kendileri yaptı. Beyoğlu Belediye Başkanı Ali Haydar Yıldız ile çocuklar daha sonra parkın içerisinde yer alan beyaz duvarları sprey boyalarla boyadı. Hobi bahçesinde çocukların ayağı toprağa değdi ve ekilen alanları Başkan Yıldız ile suladılar.

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Beyoğlu Belediyesi Fetihtepe Mahallesi'nde "Mahalle Bahçeleri" projesi ile yeni bir park hayata geçirildi. Basketbol sahası, hobi bahçesi, dinlenme alanları, satranç alanı, oyun grupları ve spor aletlerinin yer aldığı parkın açılışını ise çocuklar yaptı. Beyoğlu Belediye Başkanı Ali Haydar Yıldız da parkın açılışında yer aldı.

"DÖRT GÖZLE BEKLİYORDUM"

Parkın açılışını yapan çocuklar arasında yer alan Elif Eylül Akgörür, "Bu parkın açılmasını bekliyordum. 1 hafta önce buraya ağaçlandırma çalışması yaptık. Bütün çocuklar olarak yaptığımız ağaçlandırma çok güzel bir çalışma oldu. Dört gözle bekliyordum ve park şu an çok güzel görünüyor. Sprey boya ile de bugün duvarları boyuyoruz hep birlikte" diye konuştu.

Tuana Korkmaz ise arkadaşlarıyla birlikte parkın duvarlarını boyadıkları anlarda çok eğlendiklerini belirterek, herkesin duvarlara özgürce bir şeyleri çizmesinin önemine vurgu yaptı.

"HEDEFİMİZ YEŞİL BİR MAHALLE OLUŞTURMAK"

Çocuklarla birlikte hobi bahçesini gezen ve ardından duvarları boyayan Beyoğlu Belediye Başkanı Ali Haydar Yıldız, "Yola çıkarken hedefimiz daha yeşil bir Beyoğlu idi. Bu amaçla her mahallemize bir mahalle bahçesi kazandırmak ve yeşil bir mahalle oluşturmaktı hedefimiz. Çocuklarımızın rahatça oynayabileceği birçok alanı yapmaktı amacımız. Bu duvarlarda da çocuklarımız boyama yapsınlar, hobi bahçelerinde elleri toprağa değsin istedik. Mahallelerinden kopmadan çocuklarımız kendi mahallelerinde oynasınlar diye mahalle bahçelerini yapıyoruz. Beyoğlu'nun 45 mahallesinde bu projeyi gerçekleştirmek istiyoruz. Bugün 6.'sı açmış bulunuyoruz. Amacımız bu alanları çocuklarımızın geleceği için ve onların daha yeşil bir ortama kavuşması için hep birlikte hazırlamak" dedi.

"ÇOCUKLARIMIZI RENGARENK VE YEMYEŞİL BİR TÜRKİYE'DE BÜYÜTMEMİZ GEREK"

Ressam Mehmet Sinan Kuran, Beyoğlu Belediye Başkanı Ali Haydar Yıldız'a teşekkür ederek, "Bir bütünün parçası olduğumuzu artık idrak etmemiz lazım. Çocuklarımıza yatırım yapmamız lazım. Çocuklarımızı rengarenk ve yemyeşil bir Türkiye'de büyütmemiz gerek" diye konuştu.


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Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 14:03 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çocuklar kendileri için yapılan parkı açtı, kendi zevklerine göre boyadılar - Son Dakika
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