Son Dakika Haberleri: Çocuklar Kış Ortasında Sahilde Oyun Oynadı

Çocuklar Kış Ortasında Sahilde Oyun Oynadı

1 saat önce

Çocuklar kış ortasında sahilde oyun oynadıMUĞLA - Türkiye genelinde kar yağışı ve soğuk hava hakimken, Marmaris'te çocuklar sahilde güneşin altında oynamanın keyfini yaşadı.

Çocuklar kış ortasında sahilde oyun oynadı

MUĞLA - Türkiye genelinde kar yağışı ve soğuk hava hakimken, Marmaris'te çocuklar sahilde güneşin altında oynamanın keyfini yaşadı.
Türkiye genelinde soğuk hava ve kar yağışı etkili olurken Marmaris'te hava parçalı bulutluydu. İlçedeki bir okulda öğrenim gören öğrenciler öğle arasını fırsat bilerek sahilde oyun keyfi yaptı. Bazı çocuklar sahilde kumla oynamayı tercih ederken, bazı çocuklar ise farklı oyunlar oynamayı tercih etti. Güneşli havanın tadını çıkardıklarını belirten çocuklar, okulların tatil olması için kar yağışını istediklerini söyledi. Yaklaşık bir saat oyun oynayan çocuklar, ders saatin yaklaşması nedeniyle okulun yolunu tuttular.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 02:45 Kaynak: İHA

Türkiye, Marmaris, Genel
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