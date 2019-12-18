Çocuklar kitaplarına kavuştu - Son Dakika

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MYO) personeli Müzehher Günyol öncülüğünde İsabeyli İlköğretim Okulu öğrencileri için toplanan kitaplar, Meslek Yüksekokulu öğrencileri ve Öğr. Gör. Gülnur Saraç tarafından okula teslim edildi.



Nazilli Belediyesi'nden tahsis edilen araçla gerçekleştirilen etkinliğe, Ankaralı iş adamı Eren Erdal Çapar ve Nazilli Menderes Anadolu Lisesi Müdürü de katkıda bulundu. İsabeyli İlköğretim Okulu Müdürünün karşıladığı öğrenciler, okulda öğrenim gören çocuklarla beraber kitapları yerleştirirken, çocuklar okul kitaplığının dolmasıyla büyük sevinç yaşadı.



Etkinliğin sonunda Menderes Anadolu Lisesi Müdürü Oktay Doğanlı, ADÜ personeli Müzehher Günyol ve Öğr. Gör. Gülnur Saraç ve Nazilli Sağlık Hizmetleri MYO öğrencileri, İsabeyli İlköğretim Okul yönetimi ve öğrencileriyle hatıra fotoğrafı çekilerek okuldan ayrıldı. - AYDIN