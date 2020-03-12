Çocuklar koronavirüsten neden etkilenmiyor? - Son Dakika
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Çocuklar koronavirüsten neden etkilenmiyor?

6 saat önce

Covid-19 bulaşan bazı çocukların hiçbir hastalık belirtisi göstermeden iyileştiği ancak bu süre zarfında yetişkinlere virüs bulaştırdığı anlaşıldı

Çocuklar koronavirüsten neden etkilenmiyor?, System.String[]

Çocukların yetişkinlere oranla yeni tip koronavirüs Covid-19'a karşı daha dayanıklı olduğu ortaya çıktı. Çin'in Shenzhen eyaletinde virüs bulaşan 391 vakayı ve binden fazla yakınını inceleyen bilim insanları, çocukların virüse yakalanma oranının yetişkinlerle hemen hemen aynı olduğunu ancak, semptomların daha hafif seyrettiğini belirledi. Covid-19 bulaşan bazı çocukların hiçbir hastalık belirtisi göstermeden iyileştiği ancak bu süre zarfında yetişkinlere virüs bulaştırdığı kaydedildi.


Shenzhen Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi ile Johns Hopkins Bloomberg Kamu Sağlığı Okulu'nun ortak yürüttüğü çalışmada, çocukların virüsten daha az etkilenme gerekçeleri incelendi. Uzmanlara göre, çocuklar daha sağlıklı akciğerlere sahip oldukları için Covid-19'un pinömaniye dönüşme riski düşüyor. Ayrıca çocukların bağışıklık sisteminin virüsle mücadelede yetişkinlere oranla daha etkili olduğu belirtiliyor.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Bloomberg, Euronews, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 05:31 
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