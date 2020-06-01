Çocuklar kreşlerine kavuştu - Son Dakika

Çocuklar kreşlerine kavuştu

KORONAVİRÜS salgını sürecinde 1 Haziran tarihi itibariyle normalleşme süreci resmen başladı. Tüm Türkiye'de Kovid-19 önlemleri nedeniyle 16 Mart'ta kapanan kreş ve gündüz bakım evleri de bu kapsamda tekrar faaliyete geçti. Çocuklar yaklaşık 3 ay ayrı kaldıkları eğitim yuvalarına büyük mutlulukla geri dönerken, kurumlar ise onların sağlığını korumak için gerekli olan önlemleri büyük bir titizlikle aldı.

Yaklaşık 3 aydır okullarından uzak kalan minik öğrenciler bugün okullarına kavuştu. Sabahın erken saatlerinden itibaren kimi servislerle kimi de anne ya da babasının elinden tutup çok özledikleri okul kapısından giriş yaptı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 1 Haziran'da açılan özel kreş, çocuk kulüpleri ve gündüz bakımevlerinde alınacak tedbirleri belirledi. Bu tedbirler kapsamında temizlik ve hijyen kuralları öne çıksa da artık çocukların oynadıkları oyunlardan beslenme şekillerine kadar okuldaki pek çok kural değişti. Açılış izni verilen özel kreşler, gündüz bakımevleri ve çocuk kulüplerinde, bir grupta en çok 10 çocuk bulunacak. Girişte, ayrılırken ve gün içinde 4 saatte bir çocukların ateşi ölçülecek ve kayıt altına alınacak.

ÇOCUKLARA SOSYAL MESAFE KURALI

İzmir'in Gaziemir ilçesindeki özel bir kreşin kurucu müdürü Şeyma Kılınç da yeni dönem için hazırlık yaptıklarını söyleyerek "Çocuklar gibi biz de okulumuzu çok özlemişiz. 2.5 aydır eğitim veremiyorduk. Onlardan uzak kalmıştık. Şimdi serviste bir koltuk boş, bir koltuk dolu şekilde hizmet veriyoruz. El dezenfektanlarımız var. Çocukları içeri alırken ateşlerini ölçtük, onların notunu aldık, ellerini dezenfekte ettik. Mesafe kurallarına uyarak personelin de ateşi ölçüldü. Yedek kıyafetlerle gelip burada üstlerini değiştirdiler. Çıkarken yine değişecekler. Aileleri bilgilendiriyoruz en ufak bir rahatsızlıklarında çocuklarını okula göndermemelerini istiyoruz. Özellikle ateş varsa grip gibi bulaşıcı hastalık varsa okula gelmesinler" diye konuştu. Çocukları el ele tutuşmamaları konusunda da öğütlediklerini ifade eden Kılınç, şunları söyledi:

"Çocukların gün boyu maskeyle durması çok zor ama elimizden geldiği kadar maskeli kalmalarını sağlıyoruz. Beslenmeleri için gıda mühendisi ile çalışıyoruz. Bağışıklıklarını daha güçlü tutabilecek sebze ve meyvelere ağırlık verdik. Velilerden de kuruyemiş tarzı yiyecekler göndermelerini istiyoruz. Yemek listemizi bu konuyla ilgili daha da güçlendirmemiz gerekiyor. İnşallah sağlıklı günler bizi bekler. Sınıflarımızda mümkün olduğunca cam ve pencere açmaya çalışıyoruz. Havalar ısınsa da klima kullanmıyoruz. Bakanlığın da talimatı bu doğrultuda."

Öğretmen Eda Özbek de çocuklar gibi öğretmenlerin de oldukça heyecanlı olduğunu belirterek "Çok mutluyuz. Okulumuzun ilk gününde tüm heyecanımızla başladık. Çocuklar şuan oyun oynuyor. Oynadığımız oyuncakları akşam tekrar dezenfekte edip ertesi güne hazırlıyoruz" dedi.

VELİLER DE ÇOCUKLAR DA MUTLU

Özellikle çalışan anneler için eğitim yuvalarının güvenilir olması çok büyük önem taşıyor. 4 yaşındaki Feyza'nın annesi Emine Demirhan da okuldan ayrı kaldıkları sürede evde etkinlikler yaptıklarını belirterek sürekli oyunlar oynatmaya çalıştıklarını kaydetti. Demirhan, "Evin içinde bir odadan diğer odaya kızımı oyaladım. Ben çalışıyorum. Bu süreçte dönüşümlü çalıştık. Eşimle birlikte iş düzenimizi ayarlayıp çocukla ilgilendik. Biraz sıkıntı oldu ama idare ettik.

Okulların açılmasına en çok Feyza sevindi. O çok özlemişti. Ben de sevindim. Öğretmenlerimizden memnunuz. Takip ettim okulumuzda hazırlıklar yapıldı. Temizlik yapıldı. Normalde de sınıflar 10 kişiyi geçmiyordu. Gönül rahatlığıyla getirdim" dedi. Feyza Demirhan da "Okulumu özledim. Öğretmenimi özledim. Burada oyun oynuyoruz" dedi. Duru Demir (5) ise şöyle konuştu:

"Okul arkadaşlarımı özledim. Oyuncaklarla oynamayı özledim."