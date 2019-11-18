Son Dakika Haberleri: Çocuklar "Küçük Kara Balık" adlı oyun ile gönüllerince eğlendi
Son Dakika Yaşam Çocuklar 'Küçük Kara Balık' adlı oyun ile gönüllerince eğlendi - Son Dakika

Çocuklar "Küçük Kara Balık" adlı oyun ile gönüllerince eğlendi

6 saat önce

Bilecik Tiyatro Günleri kapsamında sahne alan "Küçük Kara Balık" adlı oyunu izleyen çocuklar gönüllerince eğlendi.

Çocuklar

Bilecik Tiyatro Günleri kapsamında sahne alan "Küçük Kara Balık" adlı oyunu izleyen çocuklar gönüllerince eğlendi.


Belediye Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde ücretsiz olarak sahne alan oyunu çocuklarla birlikte seyrederek, sevinçlerini paylaştı. Küçük kara bir balığın sudaki yaşantısının anlatıldığı oyunda çocuklar hem öğrendi hem de eğlendi.


Başkan Yardımcısı Subaşı, oyun sonunda oyunculara teşekkür plaketi yanı sıra Bilecik'in lezzetlerinden oluşan hediyeleri takdim etti. - BİLECİK

Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 11:14 Kaynak: İHA
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