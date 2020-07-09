Çocuklar kuklalar ile sağlıklı beslenmeye teşvik ediliyor - Son Dakika

Çocuklar kuklalar ile sağlıklı beslenmeye teşvik ediliyor

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde çocukları sağlıklı beslenmeye teşvik etmek için sosyal medyayı etkin bir şekilde kullanıyor.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde çocukları sağlıklı beslenmeye teşvik etmek için sosyal medyayı etkin bir şekilde kullanıyor.

Karşılaşma hızlı başladı! Henüz 6. dakikada top ağlarla buluştu
Son Dakika: PFDK, Galatasaraylı Sofiane Feghouli'ye 2 maç ceza verdi
Son Dakika: Türkiye'de 9 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1024 yeni vaka tespit edildi

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, sağlıklı beslenmenin teşvik edilmesi amacıyla farklı ortamlarda yüz yüze yapılan farkındalık çalışmaları, koronavirüs salgınından dolayı evden çıkamayan çocuklara sosyal medya üzerinden kuklalar ile anlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürlüğünde görevli diyetisyen Canan Tanrıöver, sağlıklı beslenmenin temel konularının anlatıldığı kısa videolarda, isimleri "Meraklı", "Neşeli" ve "Heyecanlı" olan üç kuklanın canlandırıldığını bildirdi.

İl genelinde sağlıklı beslenme ve hareketli yaşamı teşvik etmek amacıyla sosyal medyanın aktif kullanıldığını vurgulayan Tanrıöver, şunları kaydetti:

"Bu karakterleri kullanarak, kısa kısa videolar ile çocuklarımıza sağlıklı beslenmeyi eğlenceli bir şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Çektiğimiz videoları da 'Bursa Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Platformu' ve Bursa İl Sağlık Müdürlüğü sosyal medya hesaplarında paylaşıyoruz. Şimdiye kadar paylaştığımız videolar ile ilgili çok güzel geri dönüşler aldık. Hatta yumurta yemeyen bir çocuk bu videolar sayesinde yumurta yemeye başlamış. Bu bizleri çok mutlu etti, bunun gibi örneklerin çoğalmasını umuyoruz. Bugüne kadar, süt ve süt ürünleri, kaliteli protein tüketmek, sağlıklı kahvaltı, renkli beslenme, su tüketimi ve sağlıklı yağlar ile ilgili olanları yayınladık. Sağlıklı besinleri tercih etmek, aileyle birlikte yemek, fiziksel aktivite yapmak gibi birçok konuda videolarımız olacak. Niyetimiz, çocukların mutlaka bilmesi gereken sağlıklı beslenme ve hareketli hayat ile ilgili temel mesajları çocuklarımıza eğlenceli şekilde vermek."

İl Sağlık Müdürlüğü, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 14:32 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çocuklar kuklalar ile sağlıklı beslenmeye teşvik ediliyor - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

17:39 Semiha Yıldırım hakkında çirkin ifadeler kullanan İYİ Partili Levent Özeren'e tepki yağıyor 17:03 İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı 16:40 Bursa'da müezzini ecel camide yakaladı 16:01 Aileleriyle birlikte gittikleri piknikte kaybolan 2 kişiden günlerdir haber alınamıyor 15:03 13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü 14:29 Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti 14:17 Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı 13:01 Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı 11:22 Milli antrenör, sevgilisinden kaçıp salonuna sığınan kadına böyle sahip çıktı 10:41 Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira 10:25 Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada 09:26 Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı 08:20 Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi 07:54 Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak 07:47 Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
Son Dakika: PFDK, Galatasaraylı Sofiane Feghouli'ye 2 maç ceza verdi
20:05
Son Dakika: Türkiye'de 9 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1024 yeni vaka tespit edildi
20:03
Napoli'li Matteo Politano, sevgilisiyle dudak dudağa fotoğrafını paylaştı
19:52
Cinsel tacizle suçlanan Seul Belediye Başkanı ölü bulundu
19:46
Türk teknoloji firması koronavirüsü etkisiz hale getiren cihaz geliştirdi
18:58
BDDK'dan 7 bankaya 204 milyon 651 bin TL idari para cezası
18:53
Ankaralı iş insanı Ertem Gürsol, Elazığ'da otel odasında ölü bulundu
18:02
Adnan Oktar maske takmadığı için duruşma salonundan çıkarıldı
17:56
Sakarya'daki patlamada şehitlerin kimlikleri belli oldu! Üç ile şehit ateşi düştü
17:54
Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak
17:51
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2020 21:15:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çocuklar kuklalar ile sağlıklı beslenmeye teşvik ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]