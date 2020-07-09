Çocuklar kuklalar ile sağlıklı beslenmeye teşvik ediliyor - Son Dakika

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde çocukları sağlıklı beslenmeye teşvik etmek için sosyal medyayı etkin bir şekilde kullanıyor.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, sağlıklı beslenmenin teşvik edilmesi amacıyla farklı ortamlarda yüz yüze yapılan farkındalık çalışmaları, koronavirüs salgınından dolayı evden çıkamayan çocuklara sosyal medya üzerinden kuklalar ile anlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürlüğünde görevli diyetisyen Canan Tanrıöver, sağlıklı beslenmenin temel konularının anlatıldığı kısa videolarda, isimleri "Meraklı", "Neşeli" ve "Heyecanlı" olan üç kuklanın canlandırıldığını bildirdi.

İl genelinde sağlıklı beslenme ve hareketli yaşamı teşvik etmek amacıyla sosyal medyanın aktif kullanıldığını vurgulayan Tanrıöver, şunları kaydetti:

"Bu karakterleri kullanarak, kısa kısa videolar ile çocuklarımıza sağlıklı beslenmeyi eğlenceli bir şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Çektiğimiz videoları da 'Bursa Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Platformu' ve Bursa İl Sağlık Müdürlüğü sosyal medya hesaplarında paylaşıyoruz. Şimdiye kadar paylaştığımız videolar ile ilgili çok güzel geri dönüşler aldık. Hatta yumurta yemeyen bir çocuk bu videolar sayesinde yumurta yemeye başlamış. Bu bizleri çok mutlu etti, bunun gibi örneklerin çoğalmasını umuyoruz. Bugüne kadar, süt ve süt ürünleri, kaliteli protein tüketmek, sağlıklı kahvaltı, renkli beslenme, su tüketimi ve sağlıklı yağlar ile ilgili olanları yayınladık. Sağlıklı besinleri tercih etmek, aileyle birlikte yemek, fiziksel aktivite yapmak gibi birçok konuda videolarımız olacak. Niyetimiz, çocukların mutlaka bilmesi gereken sağlıklı beslenme ve hareketli hayat ile ilgili temel mesajları çocuklarımıza eğlenceli şekilde vermek."