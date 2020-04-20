Çocuklar kullanılmayan malzemelerden "23 Nisan" temalı ayraç yapacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çocuklar kullanılmayan malzemelerden '23 Nisan' temalı ayraç yapacak - Son Dakika

Çocuklar kullanılmayan malzemelerden "23 Nisan" temalı ayraç yapacak

6 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından sürdürülen Çevre Müfettişi Projesi kapsamında sosyal medya üzerinden gerçekleşen etkinlikle, çocuklardan, evlerinde kullanılmayan kağıt, karton, plastik gibi materyallerden "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" temalı kitap ayraçları yapmaları istendi.

Çocuklar kullanılmayan malzemelerden

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından sürdürülen Çevre Müfettişi Projesi kapsamında sosyal medya üzerinden gerçekleşen etkinlikle, çocuklardan, evlerinde kullanılmayan kağıt, karton, plastik gibi materyallerden "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" temalı kitap ayraçları yapmaları istendi. Etkinliğe, ünlü isimlerden de destek geldi.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından sürdürülen Çevre Müfettişi Projesi kapsamında düzenlenen ve sosyal medya üzerinden gerçekleşen etkinliklere bir yenisi daha eklendi. İlki geçen hafta gerçekleştirilen ve noter huzurunda yapılan çekiliş sonrası 10 çocuğun ipad kazandığı Çevre Müfettişi etkinliklerinin ikincisi de bu hafta sonu başladı. Çocuklara, evde kalarak da çevrenin korunabileceğinin ve atıkların geri dönüştürebileceğinin mesajını vermek amacıyla düzenlenen etkinlikte, çocuklardan kullanmadıkları kağıt, karton, plastik gibi materyallerden kitap ayracı yapmaları istendi.


Ünlü isimlerden destek


Kısa sürede binlerce çocuğun katıldığı projeye Oyuncu Pınar Altuğ, Sunucu Çağla Şikel ve Yazar Hatice Kübra Tongar da kamera önüne geçerek çocuklarıyla birlikte kitap ayraçları yaparak sosyal medya hesapları üzerinden destek verdi.


Son katılım tarihi 21 Nisan


Son katılım tarihinin 21 Nisan olarak duyurulduğu etkinlikte çocukları yine birbirinden güzel hediyeler bekliyor. 10 çocuğun ipad, 100 çocuğun oyun seti ve bin çocuğun da kitap kazanacağı etkinlikle ilgili detaylı bilgiye www.cevremufettisi.com adresinden ya da Instagram/cevremufettisi hesabından ulaşılabiliyor. - ANKARA

23 Nisan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 05:19 Kaynak: İHA

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