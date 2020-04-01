Çocuklar kumbarasındaki parayı bağışladı - Son Dakika

Çocuklar kumbarasındaki parayı bağışladı
6 saat önce
DÜZCE(İHA) – Cumhurbaşkanı tarafından başlatılan Milli Dayanışma kampanyasına minik öğrenciler kumbaralarındaki paraları ve harçlıklarını bağışladılar.
DÜZCE(İHA) – Cumhurbaşkanı tarafından başlatılan Milli Dayanışma kampanyasına minik öğrenciler kumbaralarındaki paraları ve harçlıklarını bağışladılar.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 maaşını bağışlayarak başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na iş dünyasından destek giderek büyüyor. Kampanyaya miniklerden anlamlı destek geldi. 11 yaşındaki Muhiddin Yıldırım, 7 yaşındaki Evliya Zeki ve 5 yaşındaki Belinay Yıldırım kardeşler okul harçlıklarından biriktirdikleri kumbarayı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" Milli Dayanışma Kampanyası'na destek için Kaynaşlı Kaymakamı Cemal Demiryürek'e teslim ettiler.
Kaymakam Demiryürek çocukları bu anlamlı bağışı için teşekkür etti. - DÜZCE
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 02:24 Kaynak: İHA
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