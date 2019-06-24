Çocuklar, kumsalın anne babalar denizin tadını çıkarıyor
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Anadolu'nun denize açılan kapısı Akçakoca sahilleri, hafta sonu denizde geçirmek isteyen tatilcilerin gözdesi oldu.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 11:23 Kaynak: İHA
Anadolu'nun denize açılan kapısı Akçakoca
sahilleri, hafta sonu denizde geçirmek isteyen tatilcilerin gözdesi oldu. Sahillerde, tatilciler doyasıya denize girerken, çocuklar ise sahilde kumun tadını çıkarttı. Düzce
'nin Karadeniz
'e açılan kapısı, Akçakoca hafta sonunu denizde geçirmek isteyen tatilcilerle dolup taştı. Tatilciler, Akçakoca sahillerinde doyasıya eğlenirken denizin ve kumsalın tadını doyasıya çıkarttılar. Özelikle yağmurlu geçen bir haftanın ardından, güneşi gören Düzcelilerin akın ettiği sahillerde tatilciler, denizin ve tatili eğlenerek yaşarken, çocuklar ise kumsalda kumlarla oynayarak vakit geçirdiler. - DÜZCE
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