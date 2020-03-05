Çocuklar kütüphaneyle buluşturuluyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çocuklar kütüphaneyle buluşturuluyor - Son Dakika

Çocuklar kütüphaneyle buluşturuluyor

6 saat önce

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından imkanı olmayan çocuklar okullarından servislerle alınıp, öğretmenleri eşliğinde kütüphaneye taşınıyor.

Çocuklar kütüphaneyle buluşturuluyor, System.String[]

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından imkanı olmayan çocuklar okullarından servislerle alınıp, öğretmenleri eşliğinde kütüphaneye taşınıyor.


Program kapsamında Aksu İlkokulu ve Beyoğlu Kemal Paşa İlkokulu öğrencileri, Necip Fazıl Halk Kütüphanesi'ndeki Çocuk Kütüphanesi bölümüne götürülerek kitaplarla buluşmaları sağlandı.


Kütüphaneye üye olmak isteyen çocukların kaydı yapılarak ödünç kitap almalarına imkan tanınırken, çocuklara bir saatlik kitap okumanın ardından çay ve simit ikramı yapılıyor.


Öğrencilere kütüphanede ilim, bilim, astronomi, fen ve matematik alanlarında isim yapmış Türk büyüklerini anlatan animasyon filmleri de izletiliyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 03:43 Kaynak: İHA
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