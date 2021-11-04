Son dakika haber... Çocuklar lösemi hastası yaşıtlarına "Bir Çanta Mutluluk" gönderdi - Son Dakika

LÖSEMİLİ Çocuklar Haftası kapsamında Gününe İyilik Kat Gönüllüleri'nin düzenlediği "Bir Çanta Mutluluk" projesinde çocuklar kırtasiye malzemesi, kitap, resim ve duygularını anlattıkları mektupları koydukları çantaları lösemi hastası yaşıtlarına gönderdi.

Gününe İyilik Kat Gönüllüleri, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında, dar gelirli vatandaşların çalıştığı Esenyurt Güçlü Kadınlar Kooperatifi'nde origami bebekli keçe sırt çantası hazırlattı. Hazırlatılan çantalara daha sonra çocuklar tarafından kitap, kırtasiye malzemesi, çizdikleri resimler ve duygularını anlattıkları mektuplar konuldu. Hazırlanan hediye çantalar, hastanede tedavi gören lösemi hastası çocuklara teslim edildi. Gününe İyilik Kat Gönülleri'nin ofisinde düzenlenen toplantıda ise lösemi hastası 4 yaşındaki Alya'ya çantası hediye edildi. Hediyesini alan minik kız, teşekkür etti.

"BİR YANDAN KADINLARIMIZI BİR YANDAN ÇOCUKLARIMIZI MUTLU EDİYORUZ"Gününe İyilik Kat Gönülleri adına konuşan Funda Canpolat, "Lösemili Çocuklar Haftası çerçevesinde ihtiyaç sahibi hanımlarımızı, çocuklarımızı mutlu etmek için sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdik. Bu proje dahilinde Esenyurt Güçlü Kadınlar Kooperatifinden aldığımız bu çantaları, çocuklarımıza hediye ettik. Kendi özel mesajları ve kitaplarını koydular. Sulu boyası, kitabı, kalemi, yapmış olduğu resmi kısa notuyla beraber koydular. Biz de burada aracıyız. Bir çanta mutluluk yolundan adım attık. Bir yandan kadınlarımızı bir yandan çocuklarımızı mutlu ediyoruz" dedi.

- İstanbul