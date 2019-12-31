Çocuklar mahalleyi kızak pistine çevirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çocuklar mahalleyi kızak pistine çevirdi - Son Dakika

Çocuklar mahalleyi kızak pistine çevirdi

6 saat önce

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından çocuklar mahalle sokaklarında kızak kaymanın keyfini yaşadı.

Çocuklar mahalleyi kızak pistine çevirdi, System.String[]

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından çocuklar mahalle sokaklarında kızak kaymanın keyfini yaşadı.

Yerli ve yabancı turistlerin Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde yoğunluk oluşturduğu ilçede, çocuklar ise ara sokaklarda kızak kaydı.

Kar kalınlığının 70 santimetreye ulaştığı ilçedeki Tepe Mahallesi'nde bir araya gelen çocukların kızak keyfi renkli görüntüler oluşturdu.

Çocuklardan Bayram Alkan, kar yağışına çok sevindiklerini belirterek, "Çok güzel kar yağdı, karı çok seviyoruz. Mahallede arkadaşlarla bir araya gelerek caddede kızak kayıyoruz." dedi.

Cıbıltepe Kayak Merkezi, Sarıkamış, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 01:30 Kaynak: AA
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