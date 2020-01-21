Çocuklar masal kahramanı oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çocuklar masal kahramanı oldu - Son Dakika

Çocuklar masal kahramanı oldu

6 saat önce

Karapürçek-2 Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi'nde, "Masal Kahramanları" etkinliği gerçekleştirildi.

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Karapürçek-2 Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi'nde, "Masal Kahramanları" etkinliği gerçekleştirildi.


Altındağlı çocuklar masal kahramanı oldu. Karapürçek-2 Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi'ndeki kreşte eğitim gören çocuklar, Anadolu'dan ve dünyanın farklı yerlerinden masal kahramanlarını canlandırdılar. Hayal dünyasına anneleriyle birlikte giren çocuklar, ünlü kahramanların hikayelerini yeniden yazdılar. Keloğlan ile Balkız, Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler, Nasrettin Hoca ile annesi, Karlar Ülkesi ve Elsa, Karagöz ile Hacivat gibi çocukların en çok sevdiği masal kahramanları, Karapürçek'te adeta yeniden canlandı.


Altındağlı kadınlara teşekkür


Çocukların yüzlerinde tebessüm oluşturan Altındağlı kadınlara teşekkür eden Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Belediyemize ait kadın eğitim ve kültür merkezleri, kreşler ve gençlik merkezleri her zaman hemşehrilerimizin sosyalleşebileceği etkinliklerle dolu. Son olarak Altındağlı kadınlar hazırladıkları programla kreşte eğitim alan çocuklarımızla buluştu. Bu güzel etkinlikte çocuklarımızın yüzünü güldüren Altındağlı kadınlara teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ANKARA

Karapürçek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 09:47 Kaynak: İHA
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