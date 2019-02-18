Gerçekleştirdiği atölyeler ve çalışmalar ile çocukların boş vakitlerini verimli şekilde geçirmelerini sağlayan Büyükşehir Belediyesi, çocuklar için matematiği de eğlenceli hale getiriyor.

Hayata geçirdiği projelerle çocuklara birçok imkan sunan Büyükşehir Belediyesi, düzenlediği atölyelerle de çocukların boş vakitlerini verimli şekilde geçirmelerini sağlıyor. Çocuk Hakları Birimi tarafından düzenlenen Eğlenceli Matematik Atölyesi'nde Japon Eğitmen Akemi Bülbül eşliğinde çocuklar matematiği eğlenceli hale getiriyor. Atölyede hem duygusal hayal gücü hem de mantıksal düşünme becerisi birbirinden kopmadan gerçekleştiren çocuklar matematiğin zor anlaşılır bir ders olmaktan çıkıp eğlenceli bir hale getiriyorlar.

Çocukların büyük bölümünde matematik branşına olan ilginin az olduğunu belirten Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, eğlenirken öğrenme yöntemleri ile çocuklara matematiği sevdirmeye çalıştıklarını ifade ettiler.