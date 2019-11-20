Son Dakika Haberleri: Çocuklar "Mavi Kalplere Dokun" etkinliğinde haklarını öğrendiler
Son Dakika Yerel Çocuklar 'Mavi Kalplere Dokun' etkinliğinde haklarını öğrendiler - Son Dakika

Çocuklar "Mavi Kalplere Dokun" etkinliğinde haklarını öğrendiler

6 saat önce

Çocuklar "Mavi Kalplere Dokun" etkinliğinde haklarını öğrendilerBİLECİK - Bilecik Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen programda çocuklar, Çocuk Hakları Sözleşmesinin maddelerini okudular, öğrendiler ve anlattılar.

Çocuklar "Mavi Kalplere Dokun" etkinliğinde haklarını öğrendiler

BİLECİK - Bilecik Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen programda çocuklar, Çocuk Hakları Sözleşmesinin maddelerini okudular, öğrendiler ve anlattılar.

Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde bir araya gelen çocuklar "Mavi Kalplere Dokun" adında hazırlanan etkinlikte sahip oldukları hakları öğrenerek arkadaşlarına anlattılar.

Etkinlik hakkında bilgi veren Bilecik Belediyesi Proje Geliştirme ve Eğitim Müdürlüğü Görevlisi Hakan Yavuz, "Belediyemiz ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Gününü etkinliklerle kutladık. Çocuklar öncesinde güzel bir tiyatro oyununu izlediler daha sonra burada haklarını okudular ve büyüklerine anlattılar" dedi.

Çocuk haklarını simgelemek adına mavi kurdelelerin dağıtıldığı programda veliler ve çocuklar düzenlenen etkinliklerden duydukları memnuniyeti belirterek, Belediye Başkanı Semih Şahin, Başkan Yardımcısı Subaşı ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Çocuklar Mavi Kalplere Dokun etkinliğinde haklarını öğrendiler

Milli Eğitim Müdürlüğü, Bilecik, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 05:00 Kaynak: İHA
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