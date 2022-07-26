Çocuklar metrelerce yüksekte olan brandalara tırmanıp oyun oynadılar - Son Dakika
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Çocuklar metrelerce yüksekte olan brandalara tırmanıp oyun oynadılar

26.07.2022 09:16
Çocuklar metrelerce yüksekte olan brandalara tırmanıp oyun oynadılar

Arnavutköy Şehir Parkında bulunan ve yerden metrelerce yükseklikte olan brandaların üzerine çıkarak oyun oynayan çocuklar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Arnavutköy Şehir Parkında bulunan ve yerden metrelerce yükseklikte olan brandaların üzerine çıkarak oyun oynayan çocuklar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Arnavutköy 'de bulunan bir parkta çekilen görüntülerde küçük çocukların yerden metrelerce yüksekte olan brandaların üzerine çıkarak oyun oynadığı görüldü. Yürekler ağza getiren görüntüler çocukların tehlikeli oyunu cep telefonu kamerası ile görüntülendi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çocuklar metrelerce yüksekte olan brandalara tırmanıp oyun oynadılar - Son Dakika

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