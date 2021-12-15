Çocuklar, 'Mobil Trafik Eğitim Tırı'nda kuralları öğrendi - Son Dakika

- Çocuklar, 'Mobil Trafik Eğitim Tırı'nda kuralları öğrendi

SAMSUN - Samsun'da öğrenciler İçişleri Bakanlığı Mobil Trafik Eğitim Tırı'nda trafik kurallarını öğrendi, trafik eğitim parkurunda da öğrendiklerini uyguladılar.

Trafik kültür ve bilincinin arttırılması, trafik kurallarına uyma alışkanlığının kazandırılarak, trafik içinde en savunmasız grup olan çocuklara temel trafik kuralları öğretilmesi amacı ile İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Mobil Trafik Eğitim Tırı faaliyete geçirilerek ülke genelinde öğrencilere yönelik uygulamalı trafik eğitimleri düzenlenmeye başladı. Bu kapsamda yapılan planlama doğrultusunda Samsun'daki okullarda öğrencilere trafik eğitimi verildi.

Mobil Trafik Eğitim Tırı, Canik 100. Yıl İlkokulu ve Çarşamba Mithat Yılmaz ilkokulunun ardından bugün de Canik İnönü İlkokulu'na geldi. Samsun İl Emniyet Müdürlüğünde görevli trafik polisleri okulda bulunan ilkokul öğrencilerine teorik ve uygulamalı trafik dersi verdi.

Aldıkları eğitimin ardından trafik eğitim parkında akülü araç kullanan öğrenciler, "İlk önce tırda trafik ve kurallarını öğrendik. Burada bize emniyet kemerinin önemini, kırmızı ışık ihlalini, araç kullanırken cep telefonu kullanılmamasının önemi gibi konuları öğrendik. Akülü araba kullanmak da çok zevkliydi" dediler.

Eğitim tırının Samsun'daki faaliyetleri bugün yapılan eğitim ile sona erdi. Tır, diğer illerdeki ilkokullarda eğitimlere katkı vermeye devam edecek.